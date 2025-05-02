Суркіс розповів, чи підпише Динамо легіонера, який прибув у розташування команди

Президент київського Динамо Ігор Суркіс розповів, що колумбійський вінгер Анхель Торрес перебуває у розташуванні команди. Рішення щодо його підписання прийматиме тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський.

Його слова передає Sport-express.ua.

"Він перебуває у нас у тренувальному таборі, але ми його ще не підписали. Дивимося його кондиції та інші моменти. Головний тренер ухвалюватиме рішення найближчим часом", – сказав Суркіс.

Нагадаємо, Динамо намагалося підписати футболіста ще влітку 2024 року, проте тоді проти нього було порушено кримінальну справу у звинуваченні в зґвалтуванні. Нещодавно футболіста виправдали.

Наразі Торрес перебуває у статусі вільного агента. Анхель розпочав кар'єру в Колумбії, після чого перебрався до структури Порту. Також встиг пограти за португальську Алверку та Бальцан з Мальти.

Динамо наразі лідирує в чемпіонаті, маючи в активі 64 очки за 4 тури до кінця. У другої Олександрії на 4 бали менше. Підопічні Шовковського не програють в УПЛ вже 28 матчів поспіль. У минулому турі Динамо розписало мирову з Шахтарем.