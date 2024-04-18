Головне
Шахтар у більшості вирвав перемогу над Зорею в перенесеному матчі УПЛ
Сьогодні 17:26 970
Юнацька збірна України впевнено перемогла Угорщину на чемпіонаті світу U-18
Сьогодні 16:36 221
Стали відомі офіційні транслятори Євро-2024 в Україні
Сьогодні 14:10 7906 2
Довгоочікуване повернення Формули-1 в Піднебесну: усе про Гран-прі Китаю
Сьогодні 13:12 219
Бенфіка зіграє проти Марселя, Рома прийме Мілан: розклад матчів Ліги Європи
Сьогодні 07:05 420
Олександр Красюк: "Українські боксери мають позбутися синдрому Роккі Бальбоа"
Сьогодні 06:30 8853
Лунін став героєм матчу МанСіті — Реал: відео блискучих сейвів українського воротаря
Сьогодні 02:36 5690
Лунін отримав найвищу оцінку в матчі Реала та МанСіті
Сьогодні 01:37 3461
Визначились останні учасники півфіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 01:29 486
Лунін у серії пенальті проти МанСіті приніс Реалу путівку в півфінал Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:50 45638 6
Прямі трансляції
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 17:55 38
Карпати - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 06:12 700
Прикарпаття - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Прикарпаття - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
16.04.2024 20:45 382
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
13.04.2024 18:16 2256
Буковина - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Буковина - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
13.04.2024 14:28 793
Вікторія - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вікторія - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
11.04.2024 17:28 455
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
11.04.2024 16:43 1014
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
07.04.2024 07:40 1192
Карпати - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
06.04.2024 12:08 1468
Агробізнес - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
06.04.2024 10:01 1287

Шахтар у більшості вирвав перемогу над Зорею в перенесеному матчі УПЛ

Сьогодні 17:26 970 0
Шахтар у більшості вирвав перемогу над Зорею в перенесеному матчі УПЛ
#Зоря, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Луганська Зоря поступилася донецькому Шахтарю у перенесеній грі 10 туру Української Прем’єр-ліги. Гра завершилася з рахунком 3:1.

У першому таймі поєдинку з передачі Іраклі Азарова відзначився Данило Сікан.

А після перерви луганська команда залишилася в меншості: друге попередження отримав захисник Джордан. Маючи на одного гравця менше, Зоря змогла зрівняти рахунок: з передачі Герреро гол забив Ігор Кирюханцев. 

"Гірники" зуміли вирвати перемогу у цій зустрічі. На 87 хвилині переможний гол забив Артем Бондаренко.

Остаточний рахунок встановив Невертон - 3:1. Шахтар зберігає перше місце у турнірній таблиці УПЛ, маючи 55 очок. Зоря залишилася на 10 сходинці.  

Наступним матчем в УПЛ буде знову протистояння цих команд - гра відбудеться 22 квітня.

Чемпіонат України - УПЛ
10 тур, 18 квітня

Зоря - Шахтар 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 30 Сікан, 1:1 - 73 Кирюханцев, 1:2 - 87 Бондаренко, 1:3 - 90+1 Невертон

Зоря: Сапутін, Джордан, Батагов, Вантух, Бутко, Башич, Яцик, Антюх (Ндур, 89), Горбач (Дришлюк, 52), Кирюханцев (Бугай, 88), Герреро.

Шахтар: Різник, Азаров, Матвієнко, Бондар, Конопля, Бондаренко, Судаков, Криськів, Швед (Невертон, 86), Кевін (Егіналдо, 86), Сікан

Попередження: Джордан (23), Герреро (23), Батагов (25), Бутко (55)

Вилучення: Джордан (56)

Турнірна таблиця

Напередодні Олександрія та Оболонь розписали бойову нічию, також Динамо впевнено обіграло Минай.

Коментарі ()
Популярне зараз
Лунін: В одному з пенальті ми вирішили ризикнути і нам пощастило Лунін: В одному з пенальті ми вирішили ризикнути і нам пощастило 11605 1
Лунін у серії пенальті проти МанСіті приніс Реалу путівку в півфінал Ліги чемпіонів Лунін у серії пенальті проти МанСіті приніс Реалу путівку в півфінал Ліги чемпіонів 45638 6
Баварія мінімально перемогла Арсенал та вийшла у півфінал Ліги чемпіонів Баварія мінімально перемогла Арсенал та вийшла у півфінал Ліги чемпіонів 9610
Лунін наголосив на ситуації в Україні у коментарі після матчу з МанСіті Лунін наголосив на ситуації в Україні у коментарі після матчу з МанСіті 34267
Стали відомі офіційні транслятори Євро-2024 в Україні Стали відомі офіційні транслятори Євро-2024 в Україні 7906 2
Олександр Красюк: "Українські боксери мають позбутися синдрому Роккі Бальбоа" Олександр Красюк: "Українські боксери мають позбутися синдрому Роккі Бальбоа" 8853
Рекомендуємо
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 26193
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 161301
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 93120
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 6802 2
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 16707 2
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 360119