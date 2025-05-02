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Скала 1911 здолала Реверу 1908 у 16 турі Другої ліги

Микола Дендак — 2 травня 2025, 17:57
Скала 1911 здолала Реверу 1908 у 16 турі Другої ліги

Сьогодні, 2 травня, відбувся матч 16 туру Другої ліги України, в якому Ревера 1908 приймала Скалу 1911.

Поєдинок у групі A завершився перемогою гостей. Перший гол на 31 хвилині забив Ярослав Кравченко. Команда чудово скористалася помилкою захисників суперника, а Кравченко прекрасно пробив з гострого кута.

Суперники зуміли відповісти лише за 15 хвилин до завершення зустрічі. Дрекало чудово пробив та влучив у стійку. М'яч відрикошетив у голкіпера та залетів у ворота. Проте Скала продовжила натиск та на останніх хвилинах вирвала перемогу.

Друга ліга України
16 тур, 2 травня

Ревера 1908 – Скала 1911 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 31 Кравченко, 1:1 – 77 Архипчук (а.г.), 1:2 – 89 Лук'янченко, 1:3 – 90+3 Мацієвський

Завдяки перемозі Скала зуміла піднятися в турнірній таблиці на 3 місце, випередивши Куликів-Білку та Полісся-2. Ревера йде передостанньою. Інші команди ще не зіграли свої матчі туру.

Нагадаємо, у середу, 30 квітня, в Будинку футболу відбулося жеребкування матчів етапу плейоф за перше та третє місця чемпіонату України серед команд клубів Другої ліги сезону 2024/25.

Чемпіонат України, Друга ліга Скала-1911 Ревера 1908

Чемпіонат України, Друга ліга

Відбулося жеребкування матчів плейоф за перше і третє місця Другої ліги
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