Скала 1911 здолала Реверу 1908 у 16 турі Другої ліги

Сьогодні, 2 травня, відбувся матч 16 туру Другої ліги України, в якому Ревера 1908 приймала Скалу 1911.

Поєдинок у групі A завершився перемогою гостей. Перший гол на 31 хвилині забив Ярослав Кравченко. Команда чудово скористалася помилкою захисників суперника, а Кравченко прекрасно пробив з гострого кута.

Суперники зуміли відповісти лише за 15 хвилин до завершення зустрічі. Дрекало чудово пробив та влучив у стійку. М'яч відрикошетив у голкіпера та залетів у ворота. Проте Скала продовжила натиск та на останніх хвилинах вирвала перемогу.

Друга ліга України

16 тур, 2 травня

Ревера 1908 – Скала 1911 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 31 Кравченко, 1:1 – 77 Архипчук (а.г.), 1:2 – 89 Лук'янченко, 1:3 – 90+3 Мацієвський

Завдяки перемозі Скала зуміла піднятися в турнірній таблиці на 3 місце, випередивши Куликів-Білку та Полісся-2. Ревера йде передостанньою. Інші команди ще не зіграли свої матчі туру.

Нагадаємо, у середу, 30 квітня, в Будинку футболу відбулося жеребкування матчів етапу плейоф за перше та третє місця чемпіонату України серед команд клубів Другої ліги сезону 2024/25.