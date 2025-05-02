Талановитий форвард Челсі готовий змінити клуб влітку

27-річний французький форвард Челсі Крістофер Нкунку готовий змінити клубну прописку.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

За його інформацією, нападник готовий покинути "Стемфорд Брідж" під час літнього трансферного вікна, і деякі клуби вже виявили до нього інтерес.

У поточному сезоні Крістофер Нкунку забив 14 голів і віддав 5 асистів у 42 матчах за Челсі в усіх турнірах. Transfermarkt оцінює його вартість у 45 мільйонів євро.

Раніше головними претендентами на підписання футболіста називали Манчестер Юнайтед і мюнхенську Баварію. Контракт Крістофера з Челсі діє до літа 2029 року.