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Талановитий форвард Челсі готовий змінити клуб влітку

Олексій Мурзак — 2 травня 2025, 17:50
Талановитий форвард Челсі готовий змінити клуб влітку
Крістофер Нкунку
ФК Челсі

27-річний французький форвард Челсі Крістофер Нкунку готовий змінити клубну прописку.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

За його інформацією, нападник готовий покинути "Стемфорд Брідж" під час літнього трансферного вікна, і деякі клуби вже виявили до нього інтерес.

У поточному сезоні Крістофер Нкунку забив 14 голів і віддав 5 асистів у 42 матчах за Челсі в усіх турнірах. Transfermarkt оцінює його вартість у 45 мільйонів євро.

Раніше головними претендентами на підписання футболіста називали Манчестер Юнайтед і мюнхенську Баварію. Контракт Крістофера з Челсі діє до літа 2029 року.

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