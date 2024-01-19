Шахтар відмовився продавати Судакова за 40 млн євро

Джерело - shakhtar.com.
Шахтар відмовився від пропозиції щодо продажу півзахисника команди Георгія Судакова.
Про це розповів генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін.
"Ми вчора відхилили пропозицію щодо продажу Судакова за 40 мільйонів євро. А сьогодні купуємо яскравого гравця, майбутню світову зірку за 12 мільйонів та додатково можливі 3 мільйони бонусами", – розповів Палкін.
У цьому сезоні Георгій Судаков провів 18 матчів за Шахтар, відзначившись 3 забитими м'ячами та 1 гольовою передачею.
Нагадаємо, стала відома сума, яку Наполі пропонував Шахтарю за Судакова.
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