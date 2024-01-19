Шахтар відмовився продавати Судакова за 40 млн євро

Сергій Палкін розповів про відхилену пропозицію щодо продажу Георгія Судакова

Шахтар відмовився від пропозиції щодо продажу півзахисника команди Георгія Судакова.

Про це розповів генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін.

"Ми вчора відхилили пропозицію щодо продажу Судакова за 40 мільйонів євро. А сьогодні купуємо яскравого гравця, майбутню світову зірку за 12 мільйонів та додатково можливі 3 мільйони бонусами", – розповів Палкін.

У цьому сезоні Георгій Судаков провів 18 матчів за Шахтар, відзначившись 3 забитими м'ячами та 1 гольовою передачею.

Нагадаємо, стала відома сума, яку Наполі пропонував Шахтарю за Судакова.

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