Президент Барселони вимагатиме перегравання матчу з Реалом

Джерело - Чемпіон.

Президент Барселони Жоан Лапорта заявив, що каталонський клуб вимагатиме перегравання матчу 32 туру іспанської Ла Ліги проти Реала (3:2).

Слова функціонера передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Ми попросили Королівську іспанську футбольну федерацію надати нам усі відео- та аудіозаписи скасованого голу Ямала. Якщо це був законний гол, ми не виключаємо, що будемо вимагати переграти матч. Ми підемо далі, ми нічого не виключаємо", — сказав Лапорта.

🚨 Barça president Laporta: “We asked the RFEF to provide us with all the images and audios of Lamine’s cancelled goal”.



❗️ “If it was a legal goal, we do not rule out asking to re-play the match”.



“We will go further, we do not rule out anything”. pic.twitter.com/VMdsUxWwu3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 22, 2024

У середині першого тайму, за рахунку 1:1, Ямал ногою переправив м’яч у ворота, але Андрій Лунін продемонстрував блискавичну реакцію та врятував Реал від голу. З трансляційної камери не було зрозуміло, чи перетнув м’яч лінію воріт повністю, оскільки українець своїм тілом закривав м’яч.

У підсумку Реал здобув видовищну вольову перемогу з рахунком 3:2 завдяки голам Вінісіуса, Лукаса Васкеса та Джуда Беллінгема.

Зазначимо, що проти впровадження системи автоматичної фіксації голу виступає президент Ла Ліги Хав’єр Тебас.