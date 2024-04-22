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Президент Барселони вимагатиме перегравання матчу з Реалом

Сьогодні 17:04 246 0
Президент Барселони вимагатиме перегравання матчу з Реалом
#Андрій Лунін, #Барселона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид, #Ламін Ямал, #Жоан Лапорта

Джерело - Чемпіон.

Президент Барселони Жоан Лапорта заявив, що каталонський клуб вимагатиме перегравання матчу 32 туру іспанської Ла Ліги проти Реала (3:2).

Слова функціонера передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Ми попросили Королівську іспанську футбольну федерацію надати нам усі відео- та аудіозаписи скасованого голу Ямала. Якщо це був законний гол, ми не виключаємо, що будемо вимагати переграти матч. Ми підемо далі, ми нічого не виключаємо", — сказав Лапорта.

У середині першого тайму, за рахунку 1:1, Ямал ногою переправив м’яч у ворота, але Андрій Лунін продемонстрував блискавичну реакцію та врятував Реал від голу. З трансляційної камери не було зрозуміло, чи перетнув м’яч лінію воріт повністю, оскільки українець своїм тілом закривав м’яч. 

У підсумку Реал здобув видовищну вольову перемогу з рахунком 3:2 завдяки голам Вінісіуса, Лукаса Васкеса та Джуда Беллінгема. 

Зазначимо, що проти впровадження системи автоматичної фіксації голу виступає президент Ла Ліги Хав’єр Тебас. 

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