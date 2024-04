Президент Барселони вимагатиме перегравання матчу з Реалом

Президент Барселони Жоан Лапорта заявив, що каталонський клуб вимагатиме перегравання матчу 32 туру іспанської Ла Ліги проти Реала (3:2).

Слова функціонера передає інсайдер Фабріціо Романо.

🚨 Barça president Laporta: “We asked the RFEF to provide us with all the images and audios of Lamine’s cancelled goal”.



❗️ “If it was a legal goal, we do not rule out asking to re-play the match”.



“We will go further, we do not rule out anything”. pic.twitter.com/VMdsUxWwu3