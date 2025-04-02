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Один із найкращих проти команди Бензема: Бущан дізнався оцінку за гру з Аль-Іттіхадом

Руслан Травкін — 2 квітня 2025, 00:01
Один із найкращих проти команди Бензема: Бущан дізнався оцінку за гру з Аль-Іттіхадом
Георгій Бущан
ФК Аль-Шабаб

Український голкіпер Аль-Шабаба Георгій Бущан тричі пропустив у грі з Аль-Іттіхадом Джидда в межах 1/2 фіналу Кубку Короля.

Його клуб зазнав поразки з рахунком 2:3.

За матч український воротар отримав оцінку 7,1 від аналітичного порталу SofaScore. Вищий бал за Аль-Шабаб має лише Крістіан Гуанка (8,7), який оформив дубль, і Яннік Карраско (7,4).

Георгій за гру 33 рази торкнувся м'яча, віддав 14 точних передач із 20 (70%) та зробив 5 сейвів.

Нагадаємо, 29 січня Бущан завершив свій трансфер до Аль-Шабаба. 30-річний українець підписав контракт, який розрахований на 2,5 роки (до літа 2027 року). Згідно з Transfermarkt, вартість переходу склала 3 мільйони євро.

У чемпіонаті Саудівської Аравії українець провів 6 матчів та пропустив 12 голів, не провівши жодного поєдинку на 0.

Георгій Бущан Аль-Шабаб SofaScore

Георгій Бущан

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