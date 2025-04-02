ПСЖ закамбечив проти Дюнкерка та вийшов у фінал Кубку Франції

ПСЖ здобув вольову перемогу над Дюнкерком з другого за силою французького дивізіону в півфінальному матчі Кубку Франції.

Аутсайдер несподівано повів у рахунку вже на сьомій хвилині зустрічі, а на 27-й подвоїв перевагу. Зусиллями Усмана Дембеле та Ашрафа Хакімі парижани відіграли один гол наприкінці першої половини.

У другому таймі ПСЖ зумів вирвати перемогу, забивши відразу три м'ячі. Крапку в поєдинку поставив той же Дембеле, який оформив дубль.

Кубок Франції з футболу

Півфінал, 1 квітня

Дюнкерк – ПСЖ 2:4 (2:1)

Голи: 1:0 – 7 Сассо, 2:0 – 27 Аль Саад, 2:1 – 45 Дембеле, 2:2 – 48 Маркіньйос, 2:3 – 62 Дуе, 2:4 – 90+3 Дембеле

В іншому півфінальному матчі зустрінуться Канни та Реймс. Гра запланована на завтра, 2 квітня, о 22:00 за Києвом.