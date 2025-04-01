Яремчук сяє в грецькому дербі, Довбик робить Рому найкращою командою 2025-го: наші закордоном

Перше враження, яке залишив уїк-енд наших у Європі – і ми з ТАКИМ нападом ще й від оборони в Бельгії навіщось грали? Довбик та Яремчук стали лідерами у своїх командах, справляються з найскладнішими завданнями – а в збірній вони приймали м'яч у районі центру поля.

Українські легіонери ударно провели вихідні в європейському футболі і Чемпіон вирішив розібратися, як наші футболісти відіграли перші матчі в клубному футболі після паузи на поєдинки збірних.

Артем Довбик

Зовсім нещодавно Клаудіо Раньєрі на правах легенди дозволив собі покритикувати свого бомбардира. Два тижні тому тренер Роми сказав:

"У нас агресивна манера гри, я сказав Довбику, щоб він думав про те, як грає, а не тільки про голи. Якщо він думає тільки про голи, це погано. Якщо ти не даєш мені ні гри, ні голів, це розчаровує. Артем має боротися, як і всі. Я не хочу вірити, що він здався, але він повинен довести мені це на тренуваннях. Якщо він здасться, у мене є 25 інших футболістів, які хочуть грати"

При цьому у Довбика навіть на той момент було 15 голів за Рому. Більш ніж гідний показник для дебютного сезону, але певна логіка в словах Раньєрі, дійсно, була. Артем забивав останнім дотиком, часто з метра і в порожні ворота. Це було дуже схоже на стиль гри Дніпра-1, але в Жироні Артем грав різноманітніше.

І ось, на вихідних Рома грала на виїзді з Лечче. Своєрідне "вовче" дербі, у Лечче теж вовчиця на емблемі – але в контексті гри важливіше, що це канонічний, італійський автобус. Попередні п'ять матчів принесли Лечче всього два очки – але це були дві нульові нічиї. І до третьої нульової нічиєї все, в принципі, і йшло, коли Довбик на 80-й хвилині видав це:

Прекрасний гол, найрізноманітніші італійські газети вже визнали Довбика найкращим гравцем матчу. Раньєрі? Хм, він усе ще стриманий в оцінках:

"Ми повинні вимагати від Довбика більшого, щоб тим самим його стимулювати. І ми робимо це щодня. Артем це схвалює. Я попросив хлопців грати на Довбика саме так, як це було сьогодні, тому що він сильний, коли отримує м'яч у глибині, а ми не завжди віддаємо йому такі передачі. А самого Довбика я попросив правильніше розраховувати момент для ривка, щоб не потрапляти в офсайд.

Усе це ми тренуємо в комплексі, і поступовий прогрес у Довбика є. Артем дуже чутливий хлопчик, і ці голи йдуть йому на користь. Але, думаю, що це ще не максимум Довбика. Якось я сказав йому: "Голи важливі для тебе, але я хочу, щоб ти боровся за кожен м'яч. Згодом ти розкриєш свій потенціал сповна".

Разом із цим ми маємо визнавати, що до Артема Довбика вимоги, як до форварда топклубу, бо в Роми останнім часом і результати відповідні. Матчі чемпіонату 2025 року принесли Ромі десять перемог і дві нічиї. Це найкращий результат усіх топліг!

Барселона, наприклад, здобула дев'ять перемог і нічию (а якщо для рівності взяти 12 ігор, то додадуться ще дві поразки), Ліверпуль цьогоріч зіграв чотири нічиї, інші топклуби ще гірші... Календар на фініші сезону дуже складний, але просто зараз Рома навіть від зони Ліги чемпіонів відстає всього на чотири очки.

Роман Яремчук

Довбик запалив у суботу, а в неділю відбулося Дербі Вічних Ворогів, воно ж дербі з міфів і легенд, воно ж дербі, під час якого завмирає вся Греція. Олімпіакос приймав Панатінаїкос – і вже на першому оберті секундної стрілки, коли ПАО, здавалося б, збирався, спокійно почати атаку...

Яремчук шокував одну з головних зірок Панатінаїкоса: Бартломея Дронговського, який, по-перше, зіграв понад 100 матчів у Серії А, а по-друге, навіть там виділявся фантастичними сейвами та матчами. Що ж, ще тоді його критикували за гру ногами – це йому й завадило в дербі.

У другому таймі Яремчук ще прекрасно замкнув навіс, і цей гол став переможним: Олімпіакос виграв 4:2. Нагадаю, що це і близько не найшвидший гол у його кар'єрі: адже йому належить рекорд усієї УПЛ, після того, як він вразив ворота Ворскли вже на 8-й секунді матчу.

Отже, Яремчук оформив дубль у найбільшому дербі в історії Греції. Також він у цьому сезоні відзначився голом тому ж Панатінаїкосу в рамках Кубку, дублем у теж дуже принциповій грі проти АЕКа, голом афінській Каллітеї... І все! Окрім кількох результативних дій, які скоро зроблять його героєм грецьких міфів, Яремчук – звичайний запасний форвард, який виходить на заміни і не забиває.

Якщо Довбик дає стабільність, то Яремчук – спалахи. Він і в збірній вмикався у вирішальні моменти, перевертаючи матчі з боснійцями, словаками; забивав "просто" дуже важливі голи нідерландцям і північномакедонцям на Євро-2020, албанцям у вирішальній грі Ліги націй; та й гол на восьмій секунді лягає в цей список...

Але загалом у Яремчука навіть 10 голів за сезон не виходить забити з кампанії-2020/21, коли він залишив Бельгію. І, напевно, можна зрозуміти, чому форвард із такою кількістю суперматчів не має попиту в топлігах.

Андрій Лунін

Поки Куртуа відновлюється від перенапруги, Лунін грає за Реал. Українець став у ворота на матч із Леганесом – і ця перемога виявилася для "бланкос" у сто разів складнішою, ніж можна було припустити. Леганес забив двічі, не зміг реалізувати вихід сам на сам, а за рахунку 2:3 у кінцівці не реалізував стовідсотковий момент!

У ситуаціях, де пропускав Лунін, не врятував би ніхто: Леганес забивав із лінії воротарського. З іншого боку, і яскравими порятунками український воротар не відзначився. Реал загалом здорово пройшовся по лезу бритви, залишивши на лавці цілу низку лідерів і граючи далеко не оптимальним складом.

Віктор Циганков

Каталонське дербі очікувано обернулося розгромом. Віктор Циганков, звісно, зіграв 71 хвилину, але навіть елементарно дотиків у нього було лише 13. Прірва в класі Барселони і Жирони зараз величезна, а вже коли і Левандовський набрав форму, 4:1 були далеко не найгіршим варіантом. Якраз Циганков і міг створити в дербі інтригу, але на самому початку гри пробив з непоганої ситуації вище воріт.

Руслан Малиновський

А ось Малиновський на 71-й хвилині на заміну вийшов. Дженоа видала найрівніший за багато років саме за грою матч із Ювентусом, але все ж поступилася. На полі плеймейкер не загубився (18 дотиків – гідно для пів тайму на полі гранда), один раз пробив по воротах – щоправда, зовсім не небезпечно. На жаль, гол Ювентуса ще на початку гри так і залишився переможним.

У цій грі Дженоа відзначилася черговим маркетинговим ходом: вихід у формі а-ля комплект Боки Хуніорс. Річ у тім, що легендарний аргентинський клуб заснований емігрантами саме з Генуї, і клуби підтримують добрі стосунки. У топматчі "грифони" нагадали про це.

Ілля Забарний

У неділю, як би дико це не звучало, Борнмут міг зробити крок до виграшу трофея. "Вишні" приймали Манчестер Сіті, і в разі перемоги вони б склали компанію в півфіналі Астон Віллі, Крістал Пелес і Брайтону. На жаль, навіть відбитий воротарем пенальті не завадив "містянам" здобути перемогу.

Усе вирішила глибина лави для запасних (переможний гол Сіті зробили двоє людей, які вийшли на заміну, причому забив Мармуш), але не можна не відзначити, що вся лінія оборони грала погано. У не найкращий момент випав такий важливий матч: за шість останніх ігор у Борнмута лише одна перемога, і та – над Вулвергемптоном по пенальті.

Анатолій Трубін

Воротар Бенфіки вийшов на матч чемпіонату Португалії проти Жил Вісенте. Українець відзначився двома сейвами, команда загалом провела матч із колосальною перевагою і виграла 3:0.

Ця перемога була для "орлів" надважливою, адже після цього Бенфіка зуміла зрівнятися зі Спортингом у турнірній таблиці чемпіонату Португалії та збільшила відрив від Порту до 9 очок.