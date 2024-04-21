Забарний в 33-й раз потрапив у стартовий склад Борнмута на матч АПЛ цього сезону

Джерело - Чемпіон.
Український захисник Ілля Забарний вчергове потрапив у стартовий склад Борнмута на матч Англійської Прем’єр-ліги.
Вихованець Динамо зіграє з перших хвилин у виїзному поєдинку 34 туру проти Астон Вілли. Зазначимо, що це вже 33-тя поява 21-річного центрбека у стартовому складі Борнмута в поточному сезоні.
The team for #AVLBOU 👊— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) April 21, 2024
Up the Cherriessss 🍒 pic.twitter.com/kocanVwVgw
Нещодавно з’явилася інформація, що два лондонських гранди цікавляться одноклубником Забарного, який настріляв уже 17 голів в АПЛ.