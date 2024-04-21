Головне
Четверту поспіль не подужала: Костюк поступилась Рибакіній у фіналі Штутгарта
Сьогодні 15:18 4317
"Дякую, слава Україні!" — Костюк зворушливо звернулась до трибун після програного фіналу Штутгарта
Сьогодні 16:29 207
Онофрійчук виборола ще дві медалі на Кубку світу в Баку
Сьогодні 15:37 2426
Снігур виграла хардовий турнір у Франції
Сьогодні 14:06 412
Онофрійчук виграла бронзу Кубку світу в Баку
Сьогодні 13:21 3384
Довгоочікуване повернення Формули-1 в Піднебесну: усе про Гран-прі Китаю
Сьогодні 11:56 1384
Ферстаппен виграв перший за 5 років Гран-прі Китаю
Сьогодні 11:53 4050
Гарсія у фантастичному поєдинку з трьома нокдаунами переміг Хейні
Сьогодні 08:20 17908
Дерев'янченко декласував Александера під час вечора боксу в Нью-Йорку
Сьогодні 06:40 19222
Букмекери назвали фаворитку матчу Костюк — Рибакіна
Сьогодні 03:30 1276 3
Прямі трансляції
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
Сьогодні 14:14 874 1
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 14:09 580
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 04:02 560
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Вчора 19:04 1006
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 11:11 550

Забарний в 33-й раз потрапив у стартовий склад Борнмута на матч АПЛ цього сезону

Сьогодні 16:23 116 0
Забарний в 33-й раз потрапив у стартовий склад Борнмута на матч АПЛ цього сезону
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Астон Вілла, #Борнмут, #Ілля Забарний

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Ілля Забарний вчергове потрапив у стартовий склад Борнмута на матч Англійської Прем’єр-ліги. 

Вихованець Динамо зіграє з перших хвилин у виїзному поєдинку 34 туру проти Астон Вілли. Зазначимо, що це вже 33-тя поява 21-річного центрбека у стартовому складі Борнмута в поточному сезоні. 

Нещодавно з’явилася інформація, що два лондонських гранди цікавляться одноклубником Забарного, який настріляв уже 17 голів в АПЛ. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Жирона з голом Довбика розгромила Кадіс: результати матчів 32 туру Ла Ліги Жирона з голом Довбика розгромила Кадіс: результати матчів 32 туру Ла Ліги 20287
Дерев'янченко декласував Александера під час вечора боксу в Нью-Йорку Дерев'янченко декласував Александера під час вечора боксу в Нью-Йорку 19222
6,24 м: Дюплантіс оновив світовий рекорд у стрибках із жердиною 6,24 м: Дюплантіс оновив світовий рекорд у стрибках із жердиною 14300 2
16-річна українка завоювала золоту медаль на етапі Кубку світу 16-річна українка завоювала золоту медаль на етапі Кубку світу 11580 3
Костюк упевнено переграла чинну чемпіонку Вімблдона та вийшла до фіналу турніру в Штутгарті Костюк упевнено переграла чинну чемпіонку Вімблдона та вийшла до фіналу турніру в Штутгарті 10208 2
Гарсія у фантастичному поєдинку з трьома нокдаунами переміг Хейні Гарсія у фантастичному поєдинку з трьома нокдаунами переміг Хейні 17908
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 107761
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 362804 2
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 323794
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 57961 1
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 167141 1
Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 99812