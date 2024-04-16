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Тоттенгем та Арсенал зацікавлені в трансфері лідера Борнмута

Сьогодні 18:05 154 0
Тоттенгем та Арсенал зацікавлені в трансфері лідера Борнмута
#Арсенал (Лондон), #Борнмут, #Вест Гем, #Тоттенгем, #Домінік Соланке

Джерело - Football Insider.

Лідер Борнмута Домінік Соланке потрапив у сферу інтересів Тоттенгема та Арсенала, і може змінити клуб вже у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Football Insider.

Окрім цих двох клубів, за нападником "вишень" також слідкує Вест Гем. Зазначається, що команди приваблює статистика футболіста, який у поточному сезоні зіграв 36 матчів за свій клуб, забив 19 м'ячів та віддав 4 результативні передачі.

Контракт гравця чинний до літа 2027 року. Тransfermarkt оцінює Домініка у 35 мільйонів євро.

Нагадаємо, у межах 33 туру Англійської Прем’єр-ліги Борнмут зіграв унічию з Манчестер Юнайтед. Нещодавно Ілля Забарний став найкращим гравцем місяця в своїй команді.

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