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06.04.2024 10:01 1287

Лунін вийшов на третє місце за кількістю підписників у інстаграмі серед українських спортсменів

Сьогодні 17:00 198 0
Лунін вийшов на третє місце за кількістю підписників у інстаграмі серед українських спортсменів
#Андрій Лунін, #Арсенал (Лондон), #Олександр Зінченко, #Манчестер Сіті, #Реал Мадрид, #Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Воротар Реала Андрій Лунін став третім серед українських спортсменів за кількістю підписників у інстаграмі.

Після вдалого виступу в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті (1:1, 4:3 по пенальті) кількість "фоловерів" Луніна складає 2,1 млн. Футболіст обійшов за цим показником вінгера Челсі Михайла Мудрика (1,9 млн) та боксера-чемпіона світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (2 млн).

Його останній пост з ефектною світлиною власного стрибка за м'ячем набрав понад 1 млн і 220 тисяч лайків.

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Допис, поширений Andrii_Lunin (@lunin_andrey)

Лідером за кількістю підписників у інстаграмі залишається лівий захисник Арсенала Олександр Зінченко (2,6 млн). Нагадаємо, що Арсенал із Зінченком поступився Баварії в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів та покинув турнір.

Також слід додати, що статистичний ресурс SofaScore визнав Луніна найкращим гравцем поєдинку з МанСіті. Андрій здійснив 8 сейвів та відбив 2 удари в серії післяматчевих пенальті.

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