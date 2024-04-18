Лунін вийшов на третє місце за кількістю підписників у інстаграмі серед українських спортсменів

Джерело - Чемпіон.

Воротар Реала Андрій Лунін став третім серед українських спортсменів за кількістю підписників у інстаграмі.

Після вдалого виступу в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті (1:1, 4:3 по пенальті) кількість "фоловерів" Луніна складає 2,1 млн. Футболіст обійшов за цим показником вінгера Челсі Михайла Мудрика (1,9 млн) та боксера-чемпіона світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (2 млн).

Його останній пост з ефектною світлиною власного стрибка за м'ячем набрав понад 1 млн і 220 тисяч лайків.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Andrii_Lunin (@lunin_andrey)

Лідером за кількістю підписників у інстаграмі залишається лівий захисник Арсенала Олександр Зінченко (2,6 млн). Нагадаємо, що Арсенал із Зінченком поступився Баварії в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів та покинув турнір.

Також слід додати, що статистичний ресурс SofaScore визнав Луніна найкращим гравцем поєдинку з МанСіті. Андрій здійснив 8 сейвів та відбив 2 удари в серії післяматчевих пенальті.