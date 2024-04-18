Лунін отримав найвищу оцінку в матчі Реала та Ман Сіті

Джерело - SofaScore.

Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін отримав найкращу оцінку за матч-відповідь 1/4 ЛЧ проти Манчестер Сіті.

Про це повідомив статистичний портал SofaScore.

Українець отримав оцінку в 9,5 балів. Лунін зробив 8 сейвів та відбив 2 удари в серії післяматчевих пенальті.

Перформанс українця дозволив Реалу вийти у півфінал ЛЧ. Суперником іспанців стане мюнхенська Баварія, яка пройшла лондонський Арсенал за сумою двох поєдинків.

Матчі 1/2 фіналу заплановані на 30 квітня/1 травня та 7/8 травня. Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.