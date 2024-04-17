Головне
Важкий іспит для Світоліної: перша ракетка України може втратити кілька позицій у рейтингу
Сьогодні 15:39 243
Гутцайт розкрив суму призових для українських атлетів за медалі Олімпійських ігор-2024
Сьогодні 16:15 46
Збірна України обрала місце дислокації на Євро-2024
Сьогодні 13:29 13123
Мбаппе зрівнявся з легендарним українцем за важливим показником в ЛЧ
Сьогодні 08:41 534
Жіночий склад NAVI переміг у першому сезоні турніру EPL Female з CS2
Сьогодні 07:43 223
Лунін гостюватиме в Манчестері, а Зінченко — в Мюнхені: розклад матчів-відповідей 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:00 432
ПСЖ в більшості розгромив Барселону та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:00 14591
Боруссія в шаленому матчі здолала Атлетико на шляху в півфінал Ліги чемпіонів
Вчора 23:57 12335
Максименко здобула золото ЧС-2024 серед кадетів та юніорів
Вчора 20:32 387
Повернення "Короля ґрунту": Надаль зіграв на своєму улюбленому покритті вперше за майже 2 роки
Вчора 19:36 540
Прямі трансляції
Карпати - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 06:12 464
Прикарпаття - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Прикарпаття - СК Полтава - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 20:45 231
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
13.04.2024 18:16 2198
Буковина - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Буковина - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
13.04.2024 14:28 741
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
13.04.2024 13:54 719
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
11.04.2024 16:43 983
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
07.04.2024 07:40 1162
Карпати - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
06.04.2024 12:08 1438
Агробізнес - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
06.04.2024 10:01 1254
Гірник-Спорт - Металіст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Металіст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
06.04.2024 09:54 891

Айнтрахт готовий викупити нападника ПСЖ Екітіке

Сьогодні 15:51 80 0
Айнтрахт готовий викупити нападника ПСЖ Екітіке
#Айнтрахт Франкфурт, #ПСЖ, #Юго Екітіка

Джерело - Чемпіон.

Нападник ПСЖ Юго Екітіке, який виступає за Айнтрахт на правах оренди, може стати повноцінним гравцем франкфуртського клубу.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Орли" мають намір активувати опцію викупу форварда за 16 млн євро. ПСЖ готовий відпустити гравця в літнє трансферне вікно.

Раніше повідомлялося, що в послугах Екітіке зацікавлена Рома. За пів року, що Юго провів у Айнтрахті йому вдалося відзначитися 1 асистом у 9 матчах.

Нагадаємо, що 21-річний нападник приєднався до ПСЖ влітку 2023 року за 28,5 млн євро з Реймса.

Коментарі ()
Популярне зараз
Збірна України обрала місце дислокації на Євро-2024 Збірна України обрала місце дислокації на Євро-2024 13123
Палкін: Судаков точно перейде до топового європейського клубу цього літа Палкін: Судаков точно перейде до топового європейського клубу цього літа 2911
Боруссія в шаленому матчі здолала Атлетико на шляху в півфінал Ліги чемпіонів Боруссія в шаленому матчі здолала Атлетико на шляху в півфінал Ліги чемпіонів 12335
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 22825
ПСЖ в більшості розгромив Барселону та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів ПСЖ в більшості розгромив Барселону та вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів 14591
"Після матчу з Барселоною батько плакав": останнє велике інтерв'ю Павла Шкапенка "Після матчу з Барселоною батько плакав": останнє велике інтерв'ю Павла Шкапенка 29844
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 30081
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 40072
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 15389
Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 99500
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 6790 2
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 138250 2