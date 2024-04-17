Джерело - Чемпіон.

Нападник ПСЖ Юго Екітіке, який виступає за Айнтрахт на правах оренди, може стати повноцінним гравцем франкфуртського клубу.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Орли" мають намір активувати опцію викупу форварда за 16 млн євро. ПСЖ готовий відпустити гравця в літнє трансферне вікно.

🚨🔴🦅 Eintracht Frankfurt plan has not changed: club want to trigger €16m buy option clause for Hugo Ekitike.



Paris Saint-Germain are prepared to let him leave in the summer and Eintracht are happy with his potential, as called by @Djaameel_. pic.twitter.com/hUlTO8tn7A — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 17, 2024

Раніше повідомлялося, що в послугах Екітіке зацікавлена Рома. За пів року, що Юго провів у Айнтрахті йому вдалося відзначитися 1 асистом у 9 матчах.

Нагадаємо, що 21-річний нападник приєднався до ПСЖ влітку 2023 року за 28,5 млн євро з Реймса.