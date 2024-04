Нападник ПСЖ Юго Екітіке, який виступає за Айнтрахт на правах оренди, може стати повноцінним гравцем франкфуртського клубу.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Орли" мають намір активувати опцію викупу форварда за 16 млн євро. ПСЖ готовий відпустити гравця в літнє трансферне вікно.

🚨🔴🦅 Eintracht Frankfurt plan has not changed: club want to trigger €16m buy option clause for Hugo Ekitike.



Paris Saint-Germain are prepared to let him leave in the summer and Eintracht are happy with his potential, as called by @Djaameel_. pic.twitter.com/hUlTO8tn7A