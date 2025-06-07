Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Це дуже хороша команда, – Зінченко висловився про Канаду напередодні товариського матчу

Володимир Максименко — 7 червня 2025, 11:39
Це дуже хороша команда, – Зінченко висловився про Канаду напередодні товариського матчу
Олександр Зінченко
УАФ, Дан Балашов

Один з лідерів збірної України Олександр Зінченко поділився емоціями напередодні товариського матчу проти Канади.

Футболіст поспілкувався із пресою на передматчевій пресконференції.

"Насамперед, ми розбирали збірну Канади. Знаємо, що вони мають багато якісних гравців, які виступають в Європі. Це дуже хороша команда фізично, яка добре використовує свої контратаки та дуже добре біжить попереду. Ми встигли їх подивитися та проаналізувати, а про Нову Зеландію будемо говорити вже після гри з Канадою.

Дуже приємно перебувати тут. Користуючись нагодою, хотів би подякувати всій Канаді, усім людям тут, які допомагали та допомагають українцям. Знаю, що тут велика українська діаспора.

Від себе й від усієї збірної хотів би подякувати за ту допомогу, яку ми отримали й отримуємо в ці тяжкі для України дні", – розповів Зінченко.

Стартовий свисток першого матчу товариського Canadian Shield пролунає о 22:30 за київським часом.

Раніше головний тренер Канади Джессі Марш висловився про ставлення президента США до України.

Збірна України з футболу Олександр Зінченко Українська асоціація футболу (УАФ) Збірна Канади з футболу

Збірна України з футболу

Збірна України оголосила заявку на матч проти Канади
Канада – Україна: відео голів матчу
Україна зіграє перший матч на товариському турнірі Canadian Shield
Тренер збірної Канади занепокоєний ставленням США до України
Дам шанс кожному: Ребров – про склад збірної України на Canadian Shield

Останні новини