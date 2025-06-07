Це дуже хороша команда, – Зінченко висловився про Канаду напередодні товариського матчу

Один з лідерів збірної України Олександр Зінченко поділився емоціями напередодні товариського матчу проти Канади.

Футболіст поспілкувався із пресою на передматчевій пресконференції.

Насамперед, ми розбирали збірну Канади. Знаємо, що вони мають багато якісних гравців, які виступають в Європі. Це дуже хороша команда фізично, яка добре використовує свої контратаки та дуже добре біжить попереду. Ми встигли їх подивитися та проаналізувати, а про Нову Зеландію будемо говорити вже після гри з Канадою.

Дуже приємно перебувати тут. Користуючись нагодою, хотів би подякувати всій Канаді, усім людям тут, які допомагали та допомагають українцям. Знаю, що тут велика українська діаспора.



Від себе й від усієї збірної хотів би подякувати за ту допомогу, яку ми отримали й отримуємо в ці тяжкі для України дні", – розповів Зінченко.