Джокович – про поразку Сіннеру: Можливо, це був мій останній матч на Ролан Гаррос

Легендарний сербський тенісист Новак Джокович прокоментував свою поразку від Янніка Сіннера в матчі 1/2 Ролан Гаррос та розповів, чи зіграє він ще на цьому турнірі.

Слова спортсмена наводить ESPN.

"Це міг бути мій останній матч на цьому турнірі, тому він вийшов таким емоційним. Якщо це дійсно він, то це було чудово з погляду атмосфери, яку створили вболівальники.

Чи хочу я грати більше? Так, я хочу. Але чи зможу зіграти тут через 12 місяців я не знаю. Я сказав, що це може бути мій останній матч, я не казав, що це факт", – розповів Джокович.

Зазначимо, що загалом сербський тенісист виграв у своїй кар'єрі 24 титули Grand Slam, серед яких найбільшу частку складає Australian Open – 10, а найменшу саме Ролан Гаррос – три перемоги.

Це був дев'ятий матч між Джоковичем та Сіннером, з яких п'ять виграв саме італійський спортсмен.

Іншим фіналістом змагання став Карлос Алькарас, який у своєму півфінальному поєдинку на відмові іншого італійця, Лоренцо Музетті (7) з рахунком 4:6, 7:6(3), 6:0, 2:0 пройшов далі.