Нападник Астон Вілли отримав травму у розташуванні збірної Англії
Оллі Воткінс
ПФА
Нападник Астон Вілли Оллі Воткінс отримав травму в розташуванні збірної Англії та залишив табір.
Про це повідомила пресслужба команди.
Зазначається, що ступінь ушкодження незначний, проте ухвалено рішення повернути гравця в Астон Вілли, щоб запобігти погіршенню стану здоров'я.
Зазначимо, що сьогодні Англія зіграє проти Андорри в матчі 3 туру відбіркового етапу до чемпіонату світу 2026 року. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Після двох турів команда "Трьох левів" посідає перше місце у своїй групі, набравши шість очок. Андорра розмістилась на останньому місці – 0 залікових балів.
Раніше думками перед матчем поділився головний тренер колективу Томас Тухель.