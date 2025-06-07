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Нападник Астон Вілли отримав травму у розташуванні збірної Англії

Володимир Максименко — 7 червня 2025, 10:38
Нападник Астон Вілли отримав травму у розташуванні збірної Англії
Оллі Воткінс
ПФА

Нападник Астон Вілли Оллі Воткінс отримав травму в розташуванні збірної Англії та залишив табір.

Про це повідомила пресслужба команди.

Зазначається, що ступінь ушкодження незначний, проте ухвалено рішення повернути гравця в Астон Вілли, щоб запобігти погіршенню стану здоров'я.

Зазначимо, що сьогодні Англія зіграє проти Андорри в матчі 3 туру відбіркового етапу до чемпіонату світу 2026 року. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Після двох турів команда "Трьох левів" посідає перше місце у своїй групі, набравши шість очок. Андорра розмістилась на останньому місці – 0 залікових балів.

Раніше думками перед матчем поділився головний тренер колективу Томас Тухель.

Астон Вілла збірна Англії з футболу Оллі Воткінс

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