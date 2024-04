Рома бажає підписати нападника ПСЖ

Нападник французького ПСЖ Уго Екітіке зацікавив італійську Рому.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Римський клуб готовий влітку розглянути варіант із підписанням французького футболіста. Йдеться не про повноцінний трансфер, а про оренду.

Наразі футболіст виступає за Айнтрахт до кінця сезону, після чого повернеться до ПСЖ.

#ASRoma are monitoring #PSG’s striker Hugo #Ekitikè, who is currently at #EintrachtFrankfurt on loan with option to buy. #transfers