Рома бажає підписати нападника ПСЖ

Екітіке може перебратися до клубу Серії А

Джерело - Чемпіон.

Нападник французького ПСЖ Уго Екітіке зацікавив італійську Рому.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Римський клуб готовий влітку розглянути варіант із підписанням французького футболіста. Йдеться не про повноцінний трансфер, а про оренду.

Наразі футболіст виступає за Айнтрахт до кінця сезону, після чого повернеться до ПСЖ.

У нинішньому сезоні Бундесліги нападник зробив одну результативну передачу у восьми матчах.

Нагадаємо, у матчі 27 туру чемпіонату Франції ПСЖ на виїзді переміг Марсель. нещодавно повідомлялося, що французький гранд планує побудувати новий стадіон.

Раніше Ліга 1 представила новий логотип на сезон-2024/25.