Рома бажає підписати нападника ПСЖ

Джерело - Чемпіон.
Нападник французького ПСЖ Уго Екітіке зацікавив італійську Рому.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Римський клуб готовий влітку розглянути варіант із підписанням французького футболіста. Йдеться не про повноцінний трансфер, а про оренду.
Наразі футболіст виступає за Айнтрахт до кінця сезону, після чого повернеться до ПСЖ.
#ASRoma are monitoring #PSG’s striker Hugo #Ekitikè, who is currently at #EintrachtFrankfurt on loan with option to buy. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 2, 2024
У нинішньому сезоні Бундесліги нападник зробив одну результативну передачу у восьми матчах.
Нагадаємо, у матчі 27 туру чемпіонату Франції ПСЖ на виїзді переміг Марсель. нещодавно повідомлялося, що французький гранд планує побудувати новий стадіон.
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