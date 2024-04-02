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28.03.2024 06:38 648

Рома бажає підписати нападника ПСЖ

Екітіке може перебратися до клубу Серії А
Сьогодні 17:50 82 0
Рома бажає підписати нападника ПСЖ
#Айнтрахт, #ПСЖ, #Рома

Джерело - Чемпіон.

Нападник французького ПСЖ Уго Екітіке зацікавив італійську Рому. 

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Римський клуб готовий влітку розглянути варіант із підписанням французького футболіста. Йдеться не про повноцінний трансфер, а про оренду.

Наразі футболіст виступає за Айнтрахт до кінця сезону, після чого повернеться до ПСЖ.

У нинішньому сезоні Бундесліги нападник зробив одну результативну передачу у восьми матчах.

Нагадаємо, у матчі 27 туру чемпіонату Франції ПСЖ на виїзді переміг Марсель. нещодавно повідомлялося, що французький гранд планує побудувати новий стадіон.

Раніше Ліга 1 представила новий логотип на сезон-2024/25. 

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