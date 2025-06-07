Зірковий вінгер Мілана запросив трансфер

Атакувальний півзахисник Мілана Рафаель Леау повідомив босам клубу, що хотів би залишити колектив.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

Футболіст особисто звернувся до директорів "россонері" із проханням про трансфер. Мілан, своєю чергою, хоче отримати за Леау 70 мільйонів євро.

🚨🆕 Rafael #Leao wants to leave AC Milan – and the club have been informed!



Understand they want at least €70m guaranteed.



Leao is on FC Bayern’s list, as exclusively revealed. There has been contact and phone calls, but nothing is advanced or concrete at this stage. Bayern… pic.twitter.com/TdplOkADg6 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 6, 2025

Серед претендентів на вінгера називали Баварію, проте клуб ще не робив італійському гранду жодних пропозицій щодо португальця.

Втім, мюнхенський колектив все ще розглядає Рафаеля як заміну для Сане та Комана.

У сезоні-2024/25 на рахунку Леау 12 голів і 13 асистів у 50 матчах за Мілан у всіх турнірах. Трансферна вартість оцінюється в 75 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що Баварія може включити в угоду по вінгеру Мілана свого захисника.