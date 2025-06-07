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Зірковий вінгер Мілана запросив трансфер

Володимир Максименко — 7 червня 2025, 11:19
Зірковий вінгер Мілана запросив трансфер
Мілан

Атакувальний півзахисник Мілана Рафаель Леау повідомив босам клубу, що хотів би залишити колектив.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

Футболіст особисто звернувся до директорів "россонері" із проханням про трансфер. Мілан, своєю чергою, хоче отримати за Леау 70 мільйонів євро.

Серед претендентів на вінгера називали Баварію, проте клуб ще не робив італійському гранду жодних пропозицій щодо португальця.

Втім, мюнхенський колектив все ще розглядає Рафаеля як заміну для Сане та Комана.

У сезоні-2024/25 на рахунку Леау 12 голів і 13 асистів у 50 матчах за Мілан у всіх турнірах. Трансферна вартість оцінюється в 75 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що Баварія може включити в угоду по вінгеру Мілана свого захисника.

Мілан Чемпіонат Італії, Серія А Футбольні трансфери Рафаель Леау

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