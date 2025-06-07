Спаллетті прокоментував розгромну поразку Італії від Норвегії

Головний тренер збірної Італії Лучано Спаллетті висловився про розгромну поразку команди від Норвегії (0:3) в матчі третього туру відбіркового етапу до чемпіонату світу-2026.

Слова фахівця наводить Football Italia.

"Ми повинні проаналізувати те, що відбулось цього вечора. Команда не була достатньо рішучою, ми були надто м'якими. Під час першого голу ми втратили м'яч через довгий пас, хоча могли зробити два коротких.

Якщо мене щось і бісить, то це бажання від оточуючих мене врятувати. Я сам можу поговорити з президентом федерації та розв'язати усі питання. Склад не мав вирішального значення у цій поразці. Якщо команда не демонструє якості від початку матчу та дозволяє собі розслабитись під час першої контратаки – це каже про те, що я тренер низької якості", – розповів Спаллетті.

За підсумками матчу Італія розмістилась на четвертому місці з однією поразкою. Норвегія встигла зіграти три поєдинки та з максимальним результатом лідирує у групі.

Раніше повідомлялось, що захисник Інтера відмовився від виклику у збірну Італії.