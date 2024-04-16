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07.04.2024 07:40 1132

Вердер офіційно відсторонив гравця до кінця сезону

Сьогодні 16:14 123 0
Вердер офіційно відсторонив гравця до кінця сезону
#Вердер, #Кейта, #Баєр Леверкузен

Джерело - Чемпіон.

Бременський Вердер оголосив про відсторонення півзахисника команди Набі Кейта від матчів та тренувань до кінця сезону.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що гравець також заплатить штраф. Футболіст отримав покарання через те, що не поїхав на матч проти Баєра, коли дізнався, що він не гратиме у поєдинку.

Нагадаємо, у 29 турі Бундесліги Вердер розгромно поступився Баєру. Після цього матчу підопічні Хабі Алонсо вперше в історії стали чемпіонами Німеччини.

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