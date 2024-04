Вердер офіційно відсторонив гравця до кінця сезону

Бременський Вердер оголосив про відсторонення півзахисника команди Набі Кейта від матчів та тренувань до кінця сезону.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначається, що гравець також заплатить штраф. Футболіст отримав покарання через те, що не поїхав на матч проти Баєра, коли дізнався, що він не гратиме у поєдинку.

