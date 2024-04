Палмер встановив унікальне досягнення в історії Челсі

Півзахисник Челсі Коул Палмер увійшов у історію Челсі після розгромної перемоги над Евертоном в 33 турі Англійської Прем'єр-Ліги, в якому футболіст оформив покер (6:0).

Про це повідомляє портал OptaJoe.

Англієць став першим гравцем в історії лондонців, який забив у семи домашніх матчах поспіль.

