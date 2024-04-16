Палмер встановив унікальне досягнення в історії Челсі

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Челсі Коул Палмер увійшов у історію Челсі після розгромної перемоги над Евертоном в 33 турі Англійської Прем'єр-Ліги, в якому футболіст оформив покер (6:0).

Про це повідомляє портал OptaJoe.

Англієць став першим гравцем в історії лондонців, який забив у семи домашніх матчах поспіль.

7 - Cole Palmer has become the first ever Chelsea player to score in seven successive Premier League appearances at Stamford Bridge. Beauty. pic.twitter.com/sV69NujC5h — OptaJoe (@OptaJoe) April 15, 2024

Зазначимо, що гольова феєрія Палмера дозволила йому зрівнятися з нападником Ман Сіті Ерлінгом Голландом в списку бомбардирських перегонів АПЛ. В обох гравців наразі 20 забитих м'ячів у сезоні.

Нагадаємо, після зіграного матчу Челсі із 47 очками розташувався на 9 місці турнірної таблиці АПЛ, тоді як Евертон, котрий нещодавно вдруге був оштрафований зняттям балів, лише на 2 пункти випереджає зону вильоту.