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07.04.2024 07:40 1118

Палмер встановив унікальне досягнення в історії Челсі

Сьогодні 08:05 151 0
Палмер встановив унікальне досягнення в історії Челсі
#Челсі, #Коул Палмер

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Челсі Коул Палмер увійшов у історію Челсі після розгромної перемоги над Евертоном в 33 турі Англійської Прем'єр-Ліги, в якому футболіст оформив покер (6:0).

Про це повідомляє портал OptaJoe.

Англієць став першим гравцем в історії лондонців, який забив у семи домашніх матчах поспіль.

Зазначимо, що гольова феєрія Палмера дозволила йому зрівнятися з нападником Ман Сіті Ерлінгом Голландом в списку бомбардирських перегонів АПЛ. В обох гравців наразі 20 забитих м'ячів у сезоні.

Нагадаємо, після зіграного матчу Челсі із 47 очками розташувався на 9 місці турнірної таблиці АПЛ, тоді як Евертон, котрий нещодавно вдруге був оштрафований зняттям балів, лише на 2 пункти випереджає зону вильоту.

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