Долю протистояння Мудрика і Миколенка вирішив покер Палмера: Челсі розгромив Евертон у 33 турі АПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 33 турі Англійської Прем’єр-ліги Челсі Михайла Мудрика впевнено переграв Евертон Віталія Миколенка.

Матч завершився з рахунком 6:0. У складі лондонців покер (4 забиті м'ячі) оформив Коул Палмер. У першому таймі нападник з інтервалом у 5 хвилин відзначився 2 голами.

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Миколенко провів на полі весь матч. Мудрик також вийшов із перших хвилин, на сороковій хвилині отримав попередження, а на 79 хвилині був замінений.

Раніше повідомлялося, що Челсі активував опцію продовження контракту українського вінгера команди.

Чемпіонат Англії - АПЛ

33 тур, 15 квітня

Челсі - Евертон 6:0 (4:0)

Голи: 1:0 - 13 Палмер, 2:0 - 18 Палмер, 3:0 - 29 Палмер, 4:0 - 44 Джексон, 5:0 - 64 Палмер (пен), 6:0 - 90+1 Гілкріст

Відтак Челсі із 47 очками розташувався на 9-му місці турнірної таблиці АПЛ, тоді як Евертон, котрий нещодавно вдруге був оштрафований зняттям балів, лише на 2 пункти випереджає зону вильоту.