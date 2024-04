Марсьяль покине Манчестер Юнайтед після завершення сезону

Нападник Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль покине клуб після завершення нинішнього сезону.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

У найближчі місяці француз обере свою наступну команду. Зазначається, що наразі 28-річний гравець сконцентрований на відновленні від травми. Раніше Марсьяль переніс операцію через дискомфорт у паху.

🔴🇫🇷 Anthony Martial will leave Man United at the end of the season, no doubts.



He’s gonna pick his fav option as next club in the coming months, now focused on recovery. pic.twitter.com/OXTQZziE8D