Марсьяль покине Манчестер Юнайтед після завершення сезону

Джерело - Чемпіон.

Нападник Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль покине клуб після завершення нинішнього сезону.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

У найближчі місяці француз обере свою наступну команду. Зазначається, що наразі 28-річний гравець сконцентрований на відновленні від травми. Раніше Марсьяль переніс операцію через дискомфорт у паху.

🔴🇫🇷 Anthony Martial will leave Man United at the end of the season, no doubts.



He’s gonna pick his fav option as next club in the coming months, now focused on recovery. pic.twitter.com/OXTQZziE8D — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 15, 2024

У нинішньому сезоні Антоні відіграв усього 19 ігор, яких зробив 2+1 за системою гол+пас.

Нагадаємо, що новий власник Джим Реткліфф Манчестер Юнайтед не проти розстатися з 21 футболістом першої команди.