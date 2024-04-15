Марсьяль покине Манчестер Юнайтед після завершення сезону

Джерело - Чемпіон.
Нападник Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль покине клуб після завершення нинішнього сезону.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
У найближчі місяці француз обере свою наступну команду. Зазначається, що наразі 28-річний гравець сконцентрований на відновленні від травми. Раніше Марсьяль переніс операцію через дискомфорт у паху.
🔴🇫🇷 Anthony Martial will leave Man United at the end of the season, no doubts.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 15, 2024
He’s gonna pick his fav option as next club in the coming months, now focused on recovery. pic.twitter.com/OXTQZziE8D
У нинішньому сезоні Антоні відіграв усього 19 ігор, яких зробив 2+1 за системою гол+пас.
Нагадаємо, що новий власник Джим Реткліфф Манчестер Юнайтед не проти розстатися з 21 футболістом першої команди.