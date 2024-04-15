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07.04.2024 07:40 1088

Марсьяль покине Манчестер Юнайтед після завершення сезону

Сьогодні 14:25 63 0
Марсьяль покине Манчестер Юнайтед після завершення сезону
Фото: AFP
#Манчестер Юнайтед, #Марсьяль

Джерело - Чемпіон.

Нападник Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль покине клуб після завершення нинішнього сезону.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

У найближчі місяці француз обере свою наступну команду. Зазначається, що наразі 28-річний гравець сконцентрований на відновленні від травми. Раніше Марсьяль переніс операцію через дискомфорт у паху.

У нинішньому сезоні Антоні відіграв усього 19 ігор,  яких зробив 2+1 за системою гол+пас.

Нагадаємо, що новий власник Джим Реткліфф Манчестер Юнайтед не проти розстатися з 21 футболістом першої команди. 

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