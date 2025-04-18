Два голи на 120-й: огляд неймовірного матчу Манчестер Юнайтед – Ліон

Вчора, 17 квітня, відбувся матч-відповідь 1/4 фіналу між Манчестер Юнайтед і Ліоном.

Гра завершилася з рахунком 5:4 на користь англійського клубу.

Огляд матчу

Ліга Європи УЄФА

1/4 фіналу, матчі-відповіді, 17 квітня

Манчестер Юнайтед – Ліон 5:4 (2:2 основний час) Перший матч 2:2

Голи: 1:0 – 10 Угарте, 2:0 – 45+1 Далот, 2:1 – 71 Толіссо, 2:2 – 78 Тальяфіко, 2:3 – 105 Шеркі, 2:4 – 108 Ляказетт (пен), 3:4 – 114 Фернандеш (пен), 4:4 – 120 Мейну, 5:4 – 120+1 Магвайр

Вилучення: Толіссо 89

Для "червоних дияволів" розпочиналося все дуже чудово: голи Угарте та Далота дозволили впевнено виграти перший тайм. Втримати перевагу не вдалося.

Під кінець гри Толіссо був вилучений. Здавалося, клуб АПЛ дотисне суперника, проте не все так просто. Колектив Фонсеки зумів удесятьох двічі забити.

Магія "Олд Траффорда" спрацювала немов біля керма Сер Алекс Фергюсон. Спочатку Фернандеш реалізував пенальті, а потім Мейну та Магвайр принесли божевільну перемогу.

Нагадаємо, що після проведення матчів-відповідей 1/4 Ліги чемпіонів стали відомі півфіналісти змагань.