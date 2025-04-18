Подивлюся, чи вміє він плавати: Кабаєл заявив про бажання провести бій з Усиком

Володар титулу тимчасового чемпіона світу у хевівейті за версією WBC Агіт Кабаєл (26-0, 18 КО) хоче бою з чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

Слова німецького боксера наводить Ringside24.

"Можливо, я не його найстрашніший кошмар, але він, ймовірно, матиме проблеми з моїм стилем. Я затягну його в глибокі води і подивлюся, чи вміє він плавати.

Усику буде важко захищатися від моїх ударів по тілу. Усик погано сприймає ці удари. Це ще було видно ще в любителях", – сказав Кабаєл.

Раніше WBO санкціонувала реванш Олександра Усика з чемпіоном IBF Даніелем Дюбуа (22−2, 21 KO) з огляду на вигоду для спорту від бою за всі титули, а також спірний характер першого поєдинку між боксерами.

Нагадаємо, видання The Ring повідомило, що боксери домовилися про другий бій. Поєдинок заплановано на 12 липня.

Водноча Кабаєл, ймовірно, проведе бій проти британця Лоуренса Околі (21-1, 16 КО).