Психічне здоров'я – це головне: Селбі висловився про проблеми О'Саллівана

Відомий гравець у снукер Марк Селбі сподівається, що семиразовий чемпіон світу Ронні О'Салліван зіграє на World Snooker Championship 2025. Проте він не виключає, що "ракета" може пропустити турнір, оскільки цього року зіштовхнувся зі серйозними проблемами.

Його слова передає metro.co.uk.

"Я був на Лізі чемпіонів, коли там був Ронні, і я поговорив з ним після цього. Я бачив, що він був не правий. Після цього я просто сказав йому: "Я просто сподіваюся, що ти в порядку, це найважливіше. Снукер – це гра, зрештою, психічне здоров'я та добробут людей варті більше, ніж просто гра в снукер". Я впевнений, що я один із багатьох, хто сподівається, що він зіграє на Чемпіонаті світу, тому що я думаю, що для нього це буде чудовий турнір", – сказав Селбі.

49-річний О'Салліван не грав на офіційних змаганнях із січня. Тоді він погано провів поєдинок Ліги чемпіонів. Через розчарування від гри навіть розбив свій кий.

Наступні події (German Masters, Welsh Open і World Grand Prix) О'Салліван пропускав через проблеми зі здоров'ям.

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Цьогорічний чемпіонат світу розпочнеться 19 квітня в Шеффілді. Турнір триватиме до 5 травня. Переможець отримає 500 тисяч фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, легенда снукеру Стівен Хендрі вважає Марка Селбі головним претендентом на перемогу. 41-річний Марк чотири рази тріумфував на World Snooker Championship 2025