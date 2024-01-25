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Манчестер Юнайтед може підписати заміну Марсьяля

Француз переніс операцію через дискомфорт у паху
Сьогодні 10:20 223 0
Манчестер Юнайтед може підписати заміну Марсьяля
Фото: AFP
#Манчестер Юнайтед, #Марсьяль

Джерело - Daily Mail.

Манчестер Юнайтед ще остаточно не відмовився від ідеї пошуку нового нападника у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє Daily Mail.

Це пов’язано з травмою Антоні Марсьяля – він переніс операцію через дискомфорт у паху та тепер пропустить 10 тижнів.

При цьому джерело зазначає, що у клубі заперечують чутки про Каріма Бензема (Аль-Іттіхад), Еріка Шупо-Мотінга (Баварія) та Браяна Броббі (Аякс).

Нагадаємо, Аль-Наср націлився на захисника Манчестер Юнайтед.

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