Манчестер Юнайтед може підписати заміну Марсьяля

Джерело - Daily Mail.
Манчестер Юнайтед ще остаточно не відмовився від ідеї пошуку нового нападника у зимове трансферне вікно.
Про це повідомляє Daily Mail.
Це пов’язано з травмою Антоні Марсьяля – він переніс операцію через дискомфорт у паху та тепер пропустить 10 тижнів.
При цьому джерело зазначає, що у клубі заперечують чутки про Каріма Бензема (Аль-Іттіхад), Еріка Шупо-Мотінга (Баварія) та Браяна Броббі (Аякс).
Нагадаємо, Аль-Наср націлився на захисника Манчестер Юнайтед.
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