Ексчемпіон світу пояснив, чому Дюбуа може стати небезпечним суперником для Усика

Колишній чемпіон світу в напівсередній вазі Кріс Алджієрі (25-4, 9 КО) вважає, що Джозеф Паркер (36-3, 24 КО) заслужив право помірятися силами з Олександром Усиком (23-0, 14 КО). Але він розуміє, чому українець більше жадає поєдинку проти Даніеля Дюбуа (22-0, 21 КО).

Про це Кріс заявив у коментарі для BoxingScene.

"У нас поєдинок надважковаговиків номер один і номер два у світі на сьогоднішній день. Усі пояси будуть у одному місці, це бій за звання абсолютного чемпіона. Ми спостерігаємо, як розвивається кар'єра бійця із зали слави Олександра Усика. Звичайно, це вже кінець кар'єри, і звичайно це дуже заводить. Ми вже якось обговорювали наступний поєдинок Усика і міркували, чи це має бути Джозеф Паркер або Даніель Дюбуа. На мою думку, боєць, який заслужив бій з Усиком – це Джозеф Паркер. Паркер виграв бій і заслужив поєдинок з Усиком, але наратив краще у Усика і Дюбуа. Той факт, що вони билися і з того часу Дюбуа просто рве. Він був андердогом, але переміг Хрговича, Міллера та Ентоні Джошуа. Він налагодив всю свою кар'єру, змінився з бійця, який на думку вболівальників рано здається, на потенційно найнебезпечнішу людину у світі. Тож у нас зараз є наратив, що Дюбуа – це зовсім інший боєць.

Цей поєдинок має добрий фундамент, і це одна з причин, чому його організовують", – сказав Алджієрі.

Нагадаємо, видання The Ring повідомило, що боксери домовилися про другий бій. Поєдинок заплановано на 12 липня.

Зазначимо, що Усик та Дюбуа провели перший бій в серпні 2023 року. Олександр здобув перемогу нокаутом у 9 раунді.

Дюбуа у лютому знявся зі свого поєдинку проти Джозефа Паркера. Очікувалось, що переможець цього бою стане наступним суперником Усика.

Раніше Усик звернувся до WBO із проханням відтермінувати бій з Паркером через бажання битись із Дюбуа.