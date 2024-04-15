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Стало відомо, хто виграє АПЛ за прогнозом Opta

Сьогодні 13:05 162 0
Стало відомо, хто виграє АПЛ за прогнозом Opta
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Олександр Зінченко, #Ліверпуль, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Суперкомп'ютер Opta проаналізував шанси команд на перемогу в Англійській Прем'єр-лізі (АПЛ) з футболу сезону-2023/24 після минулого ігрового дня. 

За його даними, фаворитом на перемогу є Манчестер Сіті. За ним розташувалися Арсенал українця Олександра Зінченка та Ліверпуль.

Прогноз

  • Ман Сіті — 70,1% (було у минулому турі — 40,6%)
  • Арсенал — 18,3% (30,3%)
  • Ліверпуль — 11,7% (29,1%)

Нагадаємо, Opta раніше також прогнозував перемогу Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів. 

Раніше ми повідомляли, що у матчах 33 туру Арсенал із Зінченком у стартовому складі несподівано програв Астон Віллі, Ліверпуль вдома поступився Крістал Пелес, а Манчестер Сіті очолив турнірну таблицю.

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