Стало відомо, хто виграє АПЛ за прогнозом Opta

Суперкомп'ютер Opta проаналізував шанси команд на перемогу в Англійській Прем'єр-лізі (АПЛ) з футболу сезону-2023/24 після минулого ігрового дня.

За його даними, фаворитом на перемогу є Манчестер Сіті. За ним розташувалися Арсенал українця Олександра Зінченка та Ліверпуль.

After a fantastic weekend for Man City, what does it mean for the Opta supercomputer's predictions?



As you can see, Pep Guardiola's men have been given a big boost in the Premier League title hunt after home defeats for Liverpool and Arsenal. ⬇️https://t.co/lHvrF6BYa0