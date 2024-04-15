Стало відомо, хто виграє АПЛ за прогнозом Opta

Джерело - Чемпіон.

Суперкомп'ютер Opta проаналізував шанси команд на перемогу в Англійській Прем'єр-лізі (АПЛ) з футболу сезону-2023/24 після минулого ігрового дня.

За його даними, фаворитом на перемогу є Манчестер Сіті. За ним розташувалися Арсенал українця Олександра Зінченка та Ліверпуль.

Прогноз

Ман Сіті — 70,1% (було у минулому турі — 40,6%)

Арсенал — 18,3% (30,3%)

Ліверпуль — 11,7% (29,1%)

After a fantastic weekend for Man City, what does it mean for the Opta supercomputer's predictions?



As you can see, Pep Guardiola's men have been given a big boost in the Premier League title hunt after home defeats for Liverpool and Arsenal. ⬇️https://t.co/lHvrF6BYa0 — Opta Analyst (@OptaAnalyst) April 14, 2024

Нагадаємо, Opta раніше також прогнозував перемогу Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів.

Раніше ми повідомляли, що у матчах 33 туру Арсенал із Зінченком у стартовому складі несподівано програв Астон Віллі, Ліверпуль вдома поступився Крістал Пелес, а Манчестер Сіті очолив турнірну таблицю.