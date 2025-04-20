Маскоти були в шоці: українська гімнастка Онофрійчук відмовилася від спільного фото з росіянкою

Українська 16-річна зірка художньої гімнастики Таїсія Онофрійчук не лише здобула блискучу перемогу на етапі Кубка світу в Баку, але й вразила всіх своєю принциповою позицією.

У фіналі вправ з обручем вона виборола золото, випередивши ексросіянку Вєру Туголукову, яка тепер представляє Кіпр та білоруску під нейтральним прапором Салос Анастасію.

Після нагородження спортсмени традиційно роблять спільне фото на п'єдесталі. Але Онофрійчук відмовилася ставати поруч із суперницями – чіткий меседж, який підтримали тисячі українців у соцмережах. Від цього повороту були у шоці навіть маскоти, які просто розвели руками.

Цей жест від Таїсії – не випадковість, а продовження тренду, який набирає обертів серед українських спортсменів.

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Напередодні 13-річний український каратист відмовився від спільного фото з росіянином на церемонії нагородження.

Раніше повідомлялося, що Онофрійчук здобула срібло на етапу Кубку світу в Баку.