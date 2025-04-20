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Відреагували на нічию з Інгульцем: в ЛНЗ відбулося два звільнення

Микола Дендак — 20 квітня 2025, 21:41
Відреагували на нічию з Інгульцем: в ЛНЗ відбулося два звільнення
Андрій Колісний
ЛНЗ

Керівництво черкаського ЛНЗ вирішило звільнити двох топменеджерів команди після нічиєї з Інгульцем у матчі 25 туру Української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, свої посади втратили спортивний директор клубу Євген Тарасенко та генеральний директор Андрій Колісник.

Обидва функціонери прийшли в ЛНЗ влітку 2023 року. В сезоні-2023/24 команда посіла 7 сходинку, а Колісник, який починав технічним директором, отримав посаду генерального.

Зауважимо, що це перша нічия команди під керівництвом Романа Григорчука. До цього були дві перемоги та п’ять поразок. Черкаський клуб перервав свою програшну серію, але провів 20-й безгольовий матч в УПЛ.

Наразі в активі ЛНЗ 26 очок та 11-те місце в турнірній таблиці чемпіонату. У наступному турі на підопічних Романа Григорчука очікує двобій з Кривбасом.

Інгулець ЛНЗ Черкаси Чемпіонат України, УПЛ Андрій Колісник

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