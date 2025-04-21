Ферстаппен обійшов Феттеля та став другим в історії Формули-1 за набраними очками

Вчора, 20 квітня, в Джидді відбувся Гран-прі Саудівської Аравії, переможцем якого став пілот Макларен Оскар Піастрі.

На другому місці фінішував Макс Ферстаппен з Ред Булл, який стартував з поула. Але через штраф на початку гонки він не зміг розраховувати на перемогу.

Цього вистачило, щоб вийти на друге місце в історії Формули-1 за кількістю набраних очок. За гонку в Джидді чотириразовий чемпіон світу заробив 18 очок.

Завдяки цьому Ферстаппен обійшов іншого чотириразового чемпіона світу Себастьяна Феттеля. Лідером рейтингу залишається Льюїс Гамільтон, який також покращив свій результат за підсумком Гран-прі Саудівської Аравії.

Рекордсмени Формули-1 за набраними очками:

Льюїс Гамільтон – 4 893,5 очка; Макс Ферстаппен – 3 110,5; Себастьян Феттель – 3 098; Фернандо Алонсо – 2 337; Кімі Райкконен – 1 873; Валттері Боттас – 1 797; Серхіо Перес – 1 638; Ніко Росберг – 1 594,5; Міхаель Шумахер – 1 566; Шарль Леклер – 1 477.

Варто зазначити, що нинішня система нарахування очок була впроваджена перед стартом сезону 2010 року.

Нагадаємо, що після Гран-прі Саудівської Аравії пілот Макларен Ландо Норріс заявив, що його команда не володіє найкращим болідом в пелотоні.