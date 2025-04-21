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Ферстаппен обійшов Феттеля та став другим в історії Формули-1 за набраними очками

Олексій Погорелов — 21 квітня 2025, 20:40
Себастьян Феттель та Макс Ферстаппен
Себастьян Феттель та Макс Ферстаппен
LAT Images

Вчора, 20 квітня, в Джидді відбувся Гран-прі Саудівської Аравії, переможцем якого став пілот Макларен Оскар Піастрі.

На другому місці фінішував Макс Ферстаппен з Ред Булл, який стартував з поула. Але через штраф на початку гонки він не зміг розраховувати на перемогу.

Цього вистачило, щоб вийти на друге місце в історії Формули-1 за кількістю набраних очок. За гонку в Джидді чотириразовий чемпіон світу заробив 18 очок.

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Завдяки цьому Ферстаппен обійшов іншого чотириразового чемпіона світу Себастьяна Феттеля. Лідером рейтингу залишається Льюїс Гамільтон, який також покращив свій результат за підсумком Гран-прі Саудівської Аравії.

Рекордсмени Формули-1 за набраними очками:

  1. Льюїс Гамільтон – 4 893,5 очка;
  2. Макс Ферстаппен – 3 110,5;
  3. Себастьян Феттель – 3 098;
  4. Фернандо Алонсо – 2 337;
  5. Кімі Райкконен – 1 873;
  6. Валттері Боттас – 1 797;
  7. Серхіо Перес – 1 638;
  8. Ніко Росберг – 1 594,5;
  9. Міхаель Шумахер – 1 566;
  10. Шарль Леклер – 1 477.

Варто зазначити, що нинішня система нарахування очок була впроваджена перед стартом сезону 2010 року.

Нагадаємо, що після Гран-прі Саудівської Аравії пілот Макларен Ландо Норріс заявив, що його команда не володіє найкращим болідом в пелотоні.

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