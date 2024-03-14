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Opta оцінив шанси клубів виграти Лігу чемпіонів

У фаворита 32,30% на перемогу
Сьогодні 20:27 164 0
Opta оцінив шанси клубів виграти Лігу чемпіонів
Фото - UEFA
#Олександр Зінченко, #Манчестер Сіті, #Реал Мадрид, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

Суперкомп'ютер Opta проаналізував шанси команд, що вийшли до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2023/2024 з футболу, на підсумкову перемогу в турнірі.

За його даними, фаворитом на перемогу є Манчестер Сіті, шанси британського клубу оцінюються в 32,30%. А за ним йдуть Реал Мадрид (16,87%) та Арсенал Лондон українця Олександра Зінченка (13,09%).

Нагадаємо, Ман Сіті планує перепідписати контракт з одним із лідерів команди.

Стало відомо, що відразу чотири гравці Реала можуть опинитися в чемпіонаті Саудівської Аравії

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