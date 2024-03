Opta оцінив шанси клубів виграти Лігу чемпіонів

Суперкомп'ютер Opta проаналізував шанси команд, що вийшли до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2023/2024 з футболу, на підсумкову перемогу в турнірі.

За його даними, фаворитом на перемогу є Манчестер Сіті, шанси британського клубу оцінюються в 32,30%. А за ним йдуть Реал Мадрид (16,87%) та Арсенал Лондон українця Олександра Зінченка (13,09%).

Every club’s chances of winning the Champions League, based on Opta stats 🔢 pic.twitter.com/Q5R3e9YhH3