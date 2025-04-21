Лестер звільнить Ністелроя ще до завершення чемпіонату

Лестер найближчим часом звільнить нідерландського фахівця Руда ван Ністелроя з посади головного тренера клубу.

Про це повідомляє GiveMeSport.

За інформацією джерела, цього тижня у спеціаліста вже запланована зустріч із керівництвом, де йому повідомлять про відставку.

Також зазначається, що клуб вже шукає нового тренера. Головним фаворитом на цю посаду "лисиці" розглядають шотландця Рассела Мартіна, який свого часу працював у Мілволлі, Свонсі та Саутгемптоні.

Також серед кандидатів наставник Комо Сеск Фабрегас та тренер Шеффілда Денні Рьоль, однак реальним кандидатом залишається все ж Мартін.

Нагадаємо, Лестер втратив всі шанси на збереження прописки в елітному дивізіоні після поразки від Ліверпуля у 33 турі АПЛ. "Лиси" вже відстають від рятівного 17-го місця на 18 очок, максимум команда може добрати ще 15 балів.