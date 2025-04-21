Снігур не змогла вийти у фінал кваліфікації в Мадриді
Дар'я Снігур (147) не змогла подолати півфінальну стадію кваліфікації на турнірі серії WTA 1000 в іспанському Мадриді. У надскладному поєдинку вона поступилася аргентинці Марії Лурдес Карле (119).
Матч тривав 2 години 44 хвилини і завершився з рахунком 5:7, 7:6(6), 6:4.
Снігур, яка відома своєю нелюбов'ю до грунтового покриття, несподівано на рівних боролася з аргентинкою і навіть подавала на матч при 5:4 у другому сеті. Проте перемогти все ж не вдалося.
За матч Дар'я не подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 9 брейків. Її суперниця також не виконувала ейсів, 9 разів помилилася на подачі та зробила 9 брейків.
Марія Лурдес Карле (Аргентина) – Дар'я Снігур (Україна) 5:7, 7:6(6), 6:4
Це була перша зустріч суперниць. У наступному колі аргентинка зіграє проти Бернарди Пери (81, США).
Нагадаємо, що Юлія Стародубцева зуміла вийти у фінал кваліфікації в Мадриді, обігравши француженку Хлое Паке.