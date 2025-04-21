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Снігур не змогла вийти у фінал кваліфікації в Мадриді

Станіслав Матусевич — 21 квітня 2025, 20:30
Снігур не змогла вийти у фінал кваліфікації в Мадриді
Дар'я Снігур
Getty Images

Дар'я Снігур (147) не змогла подолати півфінальну стадію кваліфікації на турнірі серії WTA 1000 в іспанському Мадриді. У надскладному поєдинку вона поступилася аргентинці Марії Лурдес Карле (119).

Матч тривав 2 години 44 хвилини і завершився з рахунком 5:7, 7:6(6), 6:4.

Снігур, яка відома своєю нелюбов'ю до грунтового покриття, несподівано на рівних боролася з аргентинкою і навіть подавала на матч при 5:4 у другому сеті. Проте перемогти все ж не вдалося.

За матч Дар'я не подавала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 9 брейків. Її суперниця також не виконувала ейсів, 9 разів помилилася на подачі та зробила 9 брейків.

Mutua Madrid Open – WTA 1000
Мадрид, Іспанія, грунт
Призовий фонд: $8,963,700
Півфінал кваліфікації, 21 квітня

Марія Лурдес Карле (Аргентина) – Дар'я Снігур (Україна) 5:7, 7:6(6), 6:4

Це була перша зустріч суперниць. У наступному колі аргентинка зіграє проти Бернарди Пери (81, США).

Нагадаємо, що Юлія Стародубцева зуміла вийти у фінал кваліфікації в Мадриді, обігравши француженку Хлое Паке.

Мадрид WTA 1000 Дар'я Снігур

Дар'я Снігур

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