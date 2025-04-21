Тейтум уникнув травми після болючого падіння на руку в матчі плейоф НБА

Зірковий форвард Бостон Селтікс Джейсон Тейтум не травмував руку в результаті падіння в першому матчі першого раунду плейоф НБА проти Орландо.

Про це повідомляє ESPN.

В ніч на 21 квітня "кельти" перемогли Меджик з рахунком 103:86. На початку четвертої чверті Тейтум пішов у прохід під кільце, де його зустріли Кентавіус Колдуелл-Поуп та Венделл Картер.

Через контакт з Колдуелл-Поупом чинний чемпіон НБА полетів на паркет, виставивши перед собою руку, на яку він і приземлився. Відчувши сильний біль, Джейсон схопився за травмоване місце та не вставав з паркета.

Kentavious Caldwell-Pope was given a flagrant foul 1 for this play on Jayson Tatum. pic.twitter.com/g2xnIzkuTm — ESPN (@espn) April 20, 2025

У підсумку Тейтум продовжив гру, а його суперник отримав неспортивний фол першого ступеня. Вже після матчу 27-річний баскетболіст розповів, що рентгенівський знімок не показав ніяких проблем із зап'ястям.

"Все гаразд. Просто впав на нього, приземлився на нього. Воно пульсувало якусь секунду. Потім все пройшло", – сказав Тейтум.

Гру з Орландо Тейтум закінчив із дабл-даблом з 17 очок та 14 підбирань. Джей Ті додав до цього 4 передачі, один блок-шот та одне перехоплення.

Другий матч серії між Бостоном та Орландо відбудеться в ніч на 24 квітня. Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом всіх ігор першого раунду плейоф НБА.