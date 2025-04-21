В Актобе підтвердили відставку Леонова та назвали причину такого рішення

В Актобе підтвердили, що український фахівець Ігор Леонов достроково залишив посаду головного тренера клубу.

Про це повідомила пресслужба команди.

Там зазначили, що причиною такого рішення стали сімейні обставини. Клуб подякував українцю та побажав успіху в подальшій кар'єрі.

Леонов очолював Актобе з вересня. Під його керівництвом клуб став володарем Кубку Казахстану, а також здобув бронзові медалі національної першості.

Раніше тренер працював у молодіжних командах Іллічівця, Маріуполя, Шахтаря. Також фахівець був головним тренером Арсенала, Минаю.

Взимку 2022 року очолив Ниву Вінниця, але не провів з командою жодного матчу через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.