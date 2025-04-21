Бущан третій матч поспіль не потрапляє у заявку Аль-Шабаба

Колишній голкіпер Динамо Георгій Бущан вже втретє поспіль не потрапляє в заявку Аль-Шабаба на матчі чемпіонату Саудівської Аравії.

Зокрема, український воротар пропустить матч 29 туру проти Аль-Хіляля, також він не викликався на поєдинки 27-го та 28-го турів чемпіонату.

Притому про причини такого рішення тренерського штабу команди нічого невідомо.

Нагадаємо, що Георгій Бущан приєднався до Аль-Шабаба у січні цього року, перейшовши з Динамо за 3 мільйони євро. За цей час 30-річний українець взяв участь у 8 іграх, у яких пропустив 16 голів.

Раніше він опинився у Топ-50 найкращих воротарів світу за минулий рік за версією футбольної обсерваторії CIES.