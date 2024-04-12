В Англії стурбовані недостатнім представництвом футболістів південноазіатського походження

Джерело - Sky Sports.

Директор Футбольної асоціації Англії (FA) з питань рівності, різноманітності та інклюзивності Ясір Мірза висловив своє занепокоєння щодо того, що у професійному футболі замало гравців з Південної Азії.

Про це функціонер заявив у інтерв'ю Sky Sports.

"Я думаю, що проблема представництва Південної Азії в елітному футболі є досить серйозною. Я думаю тримати руку на пульсі є дуже важливою роботою для нас. Це довгострокова мета для нас", - сказав Мірза.

Зазначимо, що в Англії лише є два гравці відповідного походження, які грають регулярно - Хамза Чоудурі з Лестера та Міллі Чандарана з Блекберна.

Нещодавно клуби Англійської Прем'єр-Ліги погодилися запровадити технологічні зміни, щодо визначення офсайду на наступний сезон.