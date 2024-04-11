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Клуби АПЛ погодилися запровадити технологію напівавтоматичного визначення офсайду

Сьогодні 17:17 93 0
Клуби АПЛ погодилися запровадити технологію напівавтоматичного визначення офсайду
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - АПЛ.

На зборах акціонерів Англійської Прем'єр-ліги клуби одноголосно погодилися на запровадження напівавтоматичної технології визначення положення "поза грою".

Про це повідомляє пресслужба АПЛ.

Нова система буде вперше використана в Прем'єр-лізі в сезоні 2024/2025. Технологія буде готова до впровадження після однієї з осінніх міжнародних перерв.

"Напівавтоматична технологія забезпечить швидке та послідовне розміщення віртуальної лінії офсайду, засноване на оптичному відстеженні гравців, та створить високоякісну графіку трансляції, що забезпечить покращений досвід вболівальників на стадіоні та під час трансляції", - йдеться у заяві.

Раніше наш сайт повідомляв, що Міжнародна рада футбольних асоціацій запланувала революційні зміни щодо фіксування офсайду.

Нагадаємо, що в Англійській Прем'єр-Лізі ухвалили рішення змінити правила роботи болбоїв на матчах.

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