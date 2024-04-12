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07.04.2024 07:40 984

Манчестер Сіті має намір підписати півзахисника Вест Гема

Сьогодні 13:14 109 0
Манчестер Сіті має намір підписати півзахисника Вест Гема
#Вест Гем, #Манчестер Сіті, #Пакета

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Вест Гема Лукас Пакета може продовжити кар'єру в Манчестер Сіті.

Про це повідомляє The Athletic.

"Містяни" цікавилися бразильським хавбеком ще з часів його виступів за Ліон. Минулого літа Пакета був близький до переходу в Сіті, однак трансфер зірвався через розслідування в порушенні правил щодо ставок.

Лукас має намір перейти в Манчестер Сіті, влітку активується опція викупу гравця за 85 млн фунтів. Бразилець може замінити Бернарду Сілву, якого "сватають" у Барселону.

У нинішньому сезоні Пакета провів за Вест Гем 37 ігор, забив 8 голів та віддав 7 асистів. Напередодні "молотобійці" зазнали поразки від Баєра в першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи.

Раніше повідомлялося, що Пакетою цікавиться Манчестер Юнайтед.

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