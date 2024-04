Півзахисник Вест Гема Лукас Пакета може продовжити кар'єру в Манчестер Сіті.

Про це повідомляє The Athletic.

"Містяни" цікавилися бразильським хавбеком ще з часів його виступів за Ліон. Минулого літа Пакета був близький до переходу в Сіті, однак трансфер зірвався через розслідування в порушенні правил щодо ставок.

Лукас має намір перейти в Манчестер Сіті, влітку активується опція викупу гравця за 85 млн фунтів. Бразилець може замінити Бернарду Сілву, якого "сватають" у Барселону.

West Ham United are at risk of losing Lucas Paqueta this summer as an £85million release clause becomes active in June.



Manchester City have been impressed by Paqueta since his Lyon days, and have maintained contact with his camp in recent months.



Everything was heading towards… pic.twitter.com/xbKZMN7d5G