Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Вест Гема Лукас Пакета може продовжити кар'єру в Манчестер Сіті.
Про це повідомляє The Athletic.
"Містяни" цікавилися бразильським хавбеком ще з часів його виступів за Ліон. Минулого літа Пакета був близький до переходу в Сіті, однак трансфер зірвався через розслідування в порушенні правил щодо ставок.
Лукас має намір перейти в Манчестер Сіті, влітку активується опція викупу гравця за 85 млн фунтів. Бразилець може замінити Бернарду Сілву, якого "сватають" у Барселону.
West Ham United are at risk of losing Lucas Paqueta this summer as an £85million release clause becomes active in June.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) April 12, 2024
Manchester City have been impressed by Paqueta since his Lyon days, and have maintained contact with his camp in recent months.
Everything was heading towards… pic.twitter.com/xbKZMN7d5G
У нинішньому сезоні Пакета провів за Вест Гем 37 ігор, забив 8 голів та віддав 7 асистів. Напередодні "молотобійці" зазнали поразки від Баєра в першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи.
Раніше повідомлялося, що Пакетою цікавиться Манчестер Юнайтед.