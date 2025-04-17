Вінніпег в овертаймі переграв Анагайм, великі перемоги Нешвілла та Вегаса

В ніч на 17 квітня пройшли шість матчів регулярного сезону Національної хокейної ліги.

Перша ж гра ночі подарувала вболівальникам овертайм. Це Вінніпегу та Анагайму не вистачило 60 хвилин, щоб визначити переможця. Додатковий час допоміг Джетс дотиснути опонента.

Пізніше відбулися більш результативні матчі. Монреаль вдома переграв Кароліну, Детройт та Вегас здобули розгромні виїзні перемоги над Нью-Джерсі та Ванкувером відповідно, Нешвілл не помітив Даллас, а Едмонтон не мав проблем із Сан-Хосе.

НХЛ – регулярний сезон

17 квітня

Вінніпег – Анагайм 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Монреаль – Кароліна 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Нью-Джерсі – Детройт 2:5 (0:1, 0:1, 2:3)

Нешвілл – Даллас 5:1 (3:1, 2:0, 0:0)

Ванкувер – Вегас 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Сан-Хосе – Едмонтон 0:3 (0:1, 0:1, 0:3)

Нагадаємо, що вчора, 16 квітня, юнацька збірна України переграла Словенію у товариському матчі