Лаціо спробує відігратися у поєдинку з Буде/Глімт, МЮ прийматиме Ліон в 1/4 фіналу Ліги Європи

У четвер, 17 квітня, відбудуться матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи сезону-2024/25.

У перших поєдинках чвертьфінальної стадії була зафіксована тільки одна перемога, до того ж сенсаційна. Це Буде/Глімт шокував Лаціо, обігравши "орлів" з рахунком 2:0.

Інші зустрічі завершилися нічийним результатом. Тому у протистояннях Айнтрахта і Тоттенгема, Атлетика і Рейнджерс, а також Манчестер Юнайтед і Ліона і близько нічого не вирішено.

Ліга Європи-2024/25 – плейоф

1/4 фіналу, 17 квітня

22:00 Айнтрахт – Тоттенгем (результат першого матчу 1:1)

22:00 Атлетик – Рейнджерс (результат першого матчу 0:0)

22:00 Лаціо – Буде/Глімт (результат першого матчу 0:2)

22:00 Манчестер Юнайтед – Ліон (результат першого матчу 2:2)

Нагадаємо, що вчора, 16 квітня, визначилися півфінальні пари Ліги чемпіонів сезону-2024/25.