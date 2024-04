Фелікс: Бернарду Сілва завжди розпитує мене про Барселону

Півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва розпитує нападника Барселони Жуана Фелікса, який виступає за "блаугранас" на правах оренди, про місто з Каталонії.

Про це Фелікс розповів у прямому етері твіч-каналу gerardromero.

📺 DIRECTO @JijantesFC



🗣️ João Félix: "Que traigan a Bernardo Silva, que lo traigan. Es muy bueno, y como persona aun mejor."



"Él me pregunta sobre Barcelona, tiene familia aquí. Me pregunta como son las cosas aquí. Le he dicho que está todo bien para que venga"



🔗… pic.twitter.com/aN7NwdRk62