Фелікс: Бернарду Сілва завжди розпитує мене про Барселону

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва розпитує нападника Барселони Жуана Фелікса, який виступає за "блаугранас" на правах оренди, про місто з Каталонії.

Про це Фелікс розповів у прямому етері твіч-каналу gerardromero.

"Я сподіваюся, що Барселона піде і підпише Бернардо Сілву. Він чудовий гравець і хороший хлопець. Він завжди розпитує мене про Барселону, адже тут його родина. Я сказав Бернардо, що все ідеально і все готово для того, щоб він приєднався до нас!", - зазначив Фелікс.

📺 DIRECTO @JijantesFC



🗣️ João Félix: "Que traigan a Bernardo Silva, que lo traigan. Es muy bueno, y como persona aun mejor."



"Él me pregunta sobre Barcelona, tiene familia aquí. Me pregunta como son las cosas aquí. Le he dicho que está todo bien para que venga"



🔗… pic.twitter.com/aN7NwdRk62 — Jijantes FC (@JijantesFC) April 4, 2024

Раніше повідомлялося, що ПСЖ зацікавлений у підписанні Бернарду Сілви. У нинішньому сезоні португальський півзахисник відіграв за "містян" 38 матчів, забив 9 голів та віддав 5 асистів.