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Фелікс: Бернарду Сілва завжди розпитує мене про Барселону

Сьогодні 16:06 133 0
Фелікс: Бернарду Сілва завжди розпитує мене про Барселону
#Барселона, #Манчестер Сіті, #Жуан Фелікс

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва розпитує нападника Барселони Жуана Фелікса, який виступає за "блаугранас" на правах оренди, про місто з Каталонії.

Про це Фелікс розповів у прямому етері твіч-каналу gerardromero.

"Я сподіваюся, що Барселона піде і підпише Бернардо Сілву. Він чудовий гравець і хороший хлопець. Він завжди розпитує мене про Барселону, адже тут його родина. Я сказав Бернардо, що все ідеально і все готово для того, щоб він приєднався до нас!", - зазначив Фелікс.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ зацікавлений у підписанні Бернарду Сілви. У нинішньому сезоні португальський півзахисник відіграв за "містян" 38 матчів, забив 9 голів та віддав 5 асистів.

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