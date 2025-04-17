Маямі та Даллас отримають шанс зіграти у плейоф НБА, Чикаго та Сакраменто пішли у відпустку

В ніч на четвер, 17 квітня, в межах турніру плей-ін НБА відбулися два матчі за право взяти участь у вирішальній грі перед початком плейоф.

Цього разу грали команди, які посіли дев'яте та десяте місця Схірдної та Західної конференцій ліги.

У першому поєдинку ночі зійшлися Чикаго та Маямі, головним героєм якого став Тайлер Хірро. Снайпер Хіт набрав 38 очок, чим сильно допоміг своїй команді здобути перемогу та зберегти шанси на постсезон. Гравці Чикаго в свою чергу тепер можуть планувати відпустку – для них сезон закінчився.

Інший матч також не подарував фанатам ніякої інтриги. Даллас за рахунок феноменальної другої чверті (44:19) відірвався від Сакраменто, який у подальшому нічого не зміг зробити. Впевнена перемога Маверікс, у яких попереду ще одна гра за місце в плейоф НБА.

НБА – плей-ін

півфінал 9 та 10 команд, 17 квітня

Чикаго – Маямі 90:109 (28:39, 19:32, 27:17, 16:21)

Сакраменто – Даллас 106:120 (29:27, 19:44, 33:28, 25:21)

Нагадаємо, що вчора, 16 квітня, визначилися команди, які отримали сьомий посів у плейоф НБА.

У фіналі турніру плей-ін зіграють Атланта та Маямі на Сході, а також Мемфіс та Даллас на Заході. Ці матчі відбудуться в ніч на 19 квітня.

Переможці цих поєдинків отримають восьмий посів та зустрінуться з найкращою командою своєї конференції в першому раунді плейоф.