Манчестер Юнайтед готує трансфер Пакета

Бразильський атакувальний півзахисник Вест Гема Лукас Пакета зацікавив Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Daily Express.

Наразі манкуніанці хочуть домовитися з "молотобійцями" про обмін, який включатиме у себе захисника Гаррі Магвайра та доплату.

У сезоні-2023/24 26-річний гравець відіграв 33 матчі у всіх турнірах, забив 7 голів і віддав 6 асистів. Його контракт розрахований до літа 2027 року і містить опцію продовження ще на сезон.

Нагадаємо, влітку минулого року трансфер гравця зірвав у Манчестер Сіті. Клуби не змогли узгодити ціну футболіста.

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