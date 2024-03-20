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Манчестер Юнайтед готує трансфер Пакета

Сьогодні 17:57 156 0
Манчестер Юнайтед готує трансфер Пакета
#Вест Гем, #Манчестер Юнайтед, #Пакета, #Футбольні трансфери

Джерело - dailyexpress.com.

Бразильський атакувальний півзахисник Вест Гема Лукас Пакета зацікавив Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Daily Express. 

Наразі манкуніанці хочуть домовитися з "молотобійцями" про обмін, який включатиме у себе захисника Гаррі Магвайра та доплату.

У сезоні-2023/24 26-річний гравець відіграв 33 матчі у всіх турнірах, забив 7 голів і віддав 6 асистів. Його контракт розрахований до літа 2027 року і містить опцію продовження ще на сезон.

Нагадаємо, влітку минулого року трансфер гравця зірвав у Манчестер Сіті. Клуби не змогли узгодити ціну футболіста.

Раніше Боруссія Дортмунд готова викупити Джейдона Санчо у МЮ.

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