Вінісіус побив рекорд легендарного Роналдо у Реалі

Вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор обійшов легендарного Роналдо за кількістю забитих м'ячів у футболці "вершкових".

Про це повідомляє OptaJose.

У матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти Арсенала 24-річний бразилець відзначився голом на 67-й хвилині. Для нього це був 105-й гол у 310 іграх за Реал у всіх турнірах, у Роналдо 104 голи за 177 матчів.

Тепер Вінісіус є найкращим бомбардиром "вершкових" серед бразильців.

105 - @vinijr 🇧🇷 has scored his 105th goal for @realmadriden in all competitions, becoming the Brazilian with the most goals in Real Madrid's history (Ronaldo Nazario, 104). Samba. pic.twitter.com/Em7k3y5Z3K — OptaJose (@OptaJose) April 16, 2025

Зазначимо, що попри гол бразильця, Реал поступився Арсеналу у домашньому поєдинку та покинув турнір.

Раніше повідомлялося, що Вінісіус Жуніор не потрапив у десятку головних претендентів на Золотий м’яч-2025.