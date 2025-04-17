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Вінісіус побив рекорд легендарного Роналдо у Реалі

Олександр Булава — 17 квітня 2025, 01:08
Вінісіус побив рекорд легендарного Роналдо у Реалі
Вінісіус Жуніор
Getty Images

Вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор обійшов легендарного Роналдо за кількістю забитих м'ячів у футболці "вершкових".

Про це повідомляє OptaJose.

У матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти Арсенала 24-річний бразилець відзначився голом на 67-й хвилині. Для нього це був 105-й гол у 310 іграх за Реал у всіх турнірах, у Роналдо 104 голи за 177 матчів.

Тепер Вінісіус є найкращим бомбардиром "вершкових" серед бразильців.

Зазначимо, що попри гол бразильця, Реал поступився Арсеналу у домашньому поєдинку та покинув турнір.

Раніше повідомлялося, що Вінісіус Жуніор не потрапив у десятку головних претендентів на Золотий м’яч-2025.

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