Рівне намагатиметься не дати Київ-Баскету вийти у фінал Суперліги

Сьогодні, 17 квітня, у ДЮСШ-4 проходитиме другий матч півфінальної серії плейоф української Суперліги, в якому БК Рівне прийматиме Київ-Баскет.

У першому поєдинку протистояння столичний клуб здобув перемогу з рахунком 75:69. Тому в разі повторення цього результату команда Дмитра Забірченка вийде у фінал.

Підопічні Михайла Переверзія намагатимуться цього не допустити та перевести серію в третій матч.

Гра між БК Рівне та Київ-Баскетом розпочнеться о 18:00. На Чемпіоні буде доступне відео онлайн-трансляції матчу.

Суперліга України з баскетболу – плейоф

1/2 фіналу, другий матч, 17 квітня

18:00 БК Рівне – Київ-Баскет

Нагадаємо, що вчора, 16 квітня, визначився перший фіналіст плейоф Суперліги в результаті протистояння Дніпра та Черкаських Мавп.

Раніше стало відомо, що ФБУ наклала штраф на Київ-Баскет за інцидент, який трапився під час першої півфінальної гри проти БК Рівне.