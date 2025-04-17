Арсенал вдруге обіграв Реал на шляху до півфіналу: огляд матчу Ліги чемпіонів
Деклан Райс
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Арсенал здобув виїзну перемогу над мадридським Реалом у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. У першій грі лондонці також виявилися сильнішими, розгромивши чинного переможця ЛЧ з рахунком 3:0.
Огляд матчу
Ліга чемпіонів-2024/25 – плейоф
1/4 фіналу, матчі-відповідь, 16 квітня
Реал – Арсенал 1:2 (0:0)
Перший матч 0:3
Голи: 0:1 – 65 Сака, 1:1 – 68 Вінісіус, 1:2 – 90+3 Мартінеллі
Нереалізований пенальті: 13 – Сака
Зауважимо, що напередодні визначився суперник Арсенала у півфіналі, а також відомі команди, які можуть стати потенційними фіналістами.