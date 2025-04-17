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Арсенал вдруге обіграв Реал на шляху до півфіналу: огляд матчу Ліги чемпіонів

Станіслав Лисак — 17 квітня 2025, 01:17
Деклан Райс
Деклан Райс
Getty Images

Арсенал здобув виїзну перемогу над мадридським Реалом у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. У першій грі лондонці також виявилися сильнішими, розгромивши чинного переможця ЛЧ з рахунком 3:0.

Огляд матчу

Ліга чемпіонів-2024/25 – плейоф
1/4 фіналу, матчі-відповідь, 16 квітня

Реал – Арсенал 1:2 (0:0)
Перший матч 0:3

Голи: 0:1 – 65 Сака, 1:1 – 68 Вінісіус, 1:2 – 90+3 Мартінеллі

Нереалізований пенальті: 13 – Сака

Зауважимо, що напередодні визначився суперник Арсенала у півфіналі, а також відомі команди, які можуть стати потенційними фіналістами.

Арсенал (Лондон) Ліга чемпіонів Реал Мадрид

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